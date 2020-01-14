遭貼文恐嚇 王婉諭：接受道歉 但屬公訴罪

小燈泡媽媽王婉諭粉專遭網友留言恐嚇「還有兩個可以砍」，貼文的王姓婦人主動向警方說明，強調是一時情緒公開向王婉諭道歉。王婉諭今天表示，她接受道歉，並能理解對方所說，是在情緒激動下產生的不理性言論。但此案為公訴罪，非一方能撤銷告訴，後續的法律程序，仍須由檢調司法處理。

王婉諭說，社會大眾也必須知道，言論自由不該無限上綱，甚至應為不法的言論負起責任。

王婉諭當選時代力量不分區立委後，隨即粉專遭網友留言恐嚇「還有兩個可以砍」，王昨天赴警局提告網友涉及恐嚇危害安全罪，貼文的王姓婦人昨天也公開向王婉諭道歉。王婉諭說，她已透過媒體，看到王姓網友道歉的訊息與解釋，雖未直接收到當事人的聯繫，但仍能理解對方所說，因一時情緒激動而產生的不理性言論。另外，粉絲專頁其實也陸續收到其他網友的道歉訊息。

王婉諭提到，她接受網友的道歉，並理解對方所說，是在情緒激動下產生的不理性言論。但同時，也必須讓社會大眾知道，言論自由不該無限上綱，甚至應為不法的言論負起責任。但由於此案為公訴罪，並非一方能撤銷告訴，後續的法律程序，仍須由檢調司法處理。