蘇內閣獲慰留 他透露：部會首長仍有可能小幅度變動

蔡總統昨（13）日中午召見行政院長蘇貞昌，除肯定蘇揆及其團隊、慰留蘇揆口頭請辭，也指示蘇揆帶領團隊繼續「有感施政」。立委蔡適應今天透露，他的理解，部會首長仍有可能小幅度的變動，在2月1日新國會就職之後，這部分還是由蘇貞昌院長做最後通盤考量。

依慣例，內閣團隊都會在代表新民意的新任國會成員上任前，提出內閣總辭。行政院提出、通過內閣總辭案後，再交由總統鑒核。

不過，蔡總統是勝選，民進黨國會席次也過半，維持著全面執政態勢。因此，昨天下午行政院召開臨時會提出內閣總辭案，會中也未如以往由行政院長與所有內閣成員一一握手、拍畢業照，意味著內閣成員尚未「畢業」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在臨時院會後記者會表示，在總統召見後，蘇揆也接受慰留，並向全體內閣成員轉達總統的感謝與肯定，期勉內閣團隊繼續努力。

基隆立委蔡適應高票連任成功，他上午被問到行政院人事問題，他說，他的理解，部會首長仍有可能小幅度的變動，在2月1日新國會就職之後，這部分還是由蘇貞昌院長做最後的通盤考量，他是行政院最高行政首長。