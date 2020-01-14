總預算審查僅過水？國、親黨團：監督到最後一刻

立法院今天起召開臨時會審查今年度中央政府總預算，雖然面對選戰重大潰敗，但國民黨團總召曾銘宗說，黨團不會放水，超過兩兆的總預算會仔細審查，希望都用在刀口上，過程中，也會研提通案刪除標準。即將離開立院的親民黨團總召李鴻鈞則表示，會監督到最後一刻。

曾銘宗提到，這次協商過程，國民黨團會比較在意的預算，是類似農委會1450網軍等編列，另外也會提醒獨立機關該有的界線，包括NCC、中選會、促轉會、黨產會等，對於中央政府超過兩兆的總預算，都能仔細審查，都用在刀口上。對於是否會大量提案進場表決，曾說，若各部會無法提出合理說明，黨團就是會要求進入院會表決。

至於下屆期無法進入新國會的親民黨團，總召李鴻鈞說，這次黨團有70個提案，都還在與各部會溝通中，若無共識就進入院會表決。李鴻鈞說，基於國家長遠發展的財政紀律，民進黨身為執政黨，不應該選前亂開重大建設及政策支票，包括高鐵南延、高鐵北移等，很多都不實際，但因影響選民觀感，在野黨不敢反對，應該要求選前半年停止國家的重大政策宣布。