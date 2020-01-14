吳怡農主張降低投票年齡 包正豪：這件事靠帥沒辦法

民進黨立委落選人吳怡農選後主張降低投票年齡；力推不在籍投票的淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪說，高富帥的吳怡農好像替年輕人爭權益，不過這個比較高難度，雖然人帥真好，但這件事情靠帥大概沒辦法。

包正豪說，既然降低投票年齡有點難，那我們總可以讓投票不要這麼難，不要再讓學校老師借錢給學生買車票回家投票了嗎？他要特別呼籲伍麗華和陳瑩兩位委員，如果兩位真的感念這次年輕人的動員支持，請回報他們一個最簡單的禮物，就是《通訊投票法》，讓不在籍投票能夠實現。

包正豪表示，伍麗華和陳瑩都是原住民立委，都是執政黨立委，所以兩位有義務在政府、在國會、在民進黨替原住民權益發聲。

不過，他也提醒，中選會已經擺明要推託了，沒有要讓選民能夠更方便的投票，所以你們有勇氣對抗貴黨的黨意嗎？當黨意和原住民權益衝突的時候，你們會站在哪裡？這個問題會不斷出現。

包正豪指出，高金素梅、孔文吉、鄭天財、廖國棟等委員也是一樣，只不過你們都是在野黨，所以不苛求你們什麼，但記得如果真的提案了，請展現你們對原住民權益的重視，支持《通訊投票法》，還給選民政治參與的自由。