接見美前駐港代表 蔡英文：美國是台灣最重要戰略夥伴

蔡英文總統今接見由美前駐港代表率領的「戰略暨國際研究中心訪問團」（CSIS），她致詞時表示，美國是台灣最重要的戰略夥伴，感謝美國對台灣長期的支持，未來會持續強化雙邊夥伴關係，也希望CSIS與所有友人能繼續給予協助，擴大台美進一步合作。

美國前駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）卸任後，首度率領「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團來台觀選，並在選後與台灣民主基金會等共同舉辦研討會。

蔡英文指出，台灣人民透過這次大選，向全世界再次傳達捍衛主權及民主的決心。過去3年多來，台灣面對中國不斷的打壓，我們始終秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持台海穩定，未來也會持續與理念相近的國家積極合作，共同捍衛民主自由的價值，一起促進區域的和平穩定發展。

談到台美關係，蔡英文說，美國是台灣最重要的戰略夥伴，在過去1年，台美合作關係也締造了新里程碑，包括第一次「印太民主治理諮商」對話、「太平洋對話」等，都有相當豐富的成果，唐偉康大使也曾參與台美「全球合作暨訓練架構」，就有許多突破和發展，像是日本、瑞典、澳洲第一次加入合辦工作坊，相信未來將會有更多國家參與這個重要的合作平台。