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立法院談話會 當選立委互相道賀

2020-01-14 12:01攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨立院黨團總召柯建銘和委員在議場互相道賀「當選」。

立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，立法院長蘇嘉全（右）表示，朝野黨團達成共識...
立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，立法院長蘇嘉全（右）表示，朝野黨團達成共識，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案。記者曾學仁／攝影
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立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨...
立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）和委員在議場互相道賀「當選」。記者曾學仁／攝影
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立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨...
立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨委員在議場互相道賀「當選」。記者曾學仁／攝影
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立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨...
立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨委員在議場互相道賀「當選」，並為花蓮選戰失利的蕭美琴（前右）打氣。記者曾學仁／攝影
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立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨...
立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨委員在議場互相道賀，並為花蓮選戰失利的蕭美琴（左）打氣。記者曾學仁／攝影
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立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨...
立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨立院黨團總召柯建銘（中）和委員在議場互相道賀「當選」。記者曾學仁／攝影
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立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨...
立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案，上午民進黨委員在議場互相道賀「當選」，並為花蓮選戰失利的蕭美琴（前右）打氣。記者曾學仁／攝影
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民進黨立法院柯建銘

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