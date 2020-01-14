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護衛韓國瑜爆紅 「特勤吳彥祖」將歸建：可以好好睡了

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大選落幕即將歸建 「特勤吳彥祖」：現在可以好好睡了

2020-01-14 10:52聯合新聞網 綜合報導

總統候選人維安人員林政宏（中），因五官酷似港星吳彥祖，獲「特勤吳彥祖」稱號。圖／...
總統候選人維安人員林政宏（中），因五官酷似港星吳彥祖，獲「特勤吳彥祖」稱號。圖／軍聞社
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隨著2020總統暨立委選舉落幕，因應大選建制的候選人維安任務也將告一段落。因五官神似港星吳彥祖而爆紅的韓國瑜貼身隨扈林政宏，預計將在1月18日歸建特勤，他在IG寫下因擔任韓的隨扈，意外受到關注，感謝大家對他的欣賞，雖然目前任務尚未解除，但現在終於可以好好睡覺。隨著歸建日期倒數，「特勤吳彥祖」的下一步，動向令人關注。

現年34歲、未婚的特勤人員林政宏，身高180的他，任職警政署保六總隊第一警官隊，大選期間擔任韓國瑜隨扈貼身保護，冷峻的五官酷似港星吳彥祖，受到網友關注熱議，獲得「特勤吳彥祖」的封號。特勤2020桌曆上一張林政宏戴耳罩、雙手持槍射擊的照片，冷酷有神的雙眼直視前方，更讓網友大讚「帥到爆」。

大選已於1月11日落幕，「特勤吳彥祖」目前仍待在原崗位，根據《中天新聞》報導，林政宏12日在IG限時動態上發了一張閉目養神照，寫道「現階段任務還沒解除，所以我還是繼續工作，等中選會公告隔日才回到官一隊」、「但現在可以好好睡了」。讓網友感受到擔任隨扈，隨身時神經緊繃的辛勞。

對於「特勤吳彥祖」的封號，林政宏日前也發文寫下感想，「十一月十八初登場，得到了很虛華的稱號」、「意外地被關注，做夢也沒想到會上表特…成了被叫吳彥祖的路人」，對於屢被要求合照、IG也遭肉搜，林政宏表示不會覺得困擾，「被人喜歡是開心的，也重建了我的自信心」，對於受到關注，「最深的感受是『感謝』」，謝謝大家會欣賞「一個在電視畫面的陌生人」。

依據國安局特勤條例，對象安全維護期間為自候選人完成登記日起，至中選會當選公告日之翌日止，中選會將在1月17日前公告總統、立委當選人名單，所以林政宏將在18日晚間12時前歸建，未來動向則由國安局特勤中心安排。

總統候選人維安人員林政宏（右）。圖／軍聞社
總統候選人維安人員林政宏（右）。圖／軍聞社
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韓國瑜隨扈國安局特勤人員

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