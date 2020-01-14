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反對監委不當干預 許宗力說重話：別屈服政治獵巫

2020-01-14 10:31聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

1月11日是司法節，剛好是總統副總統和立法委員選舉日，司法院、法務部和律師公會全國聯合會今聯合舉辦學術研討會，司法院長許宗力藉此機會重申「司法獨立要避免外來的不當干預及壓力」。監察委員陳師孟因擬約詢在馬英九涉洩密中判馬無罪的法官唐玥，許聲明這在司法工作者間激起了相當程度的疑慮，司法院不贊同。

許引荷馬史詩奧德賽中，海妖利用魅惑的歌聲，來誘使航海者葬身於船難為例，指當案件高度敏感，政治激情高漲之時，人們往往忍不住去批鬥、甚至設法彈劾法律見解不合己意的法官。這種政治衝動，就像是海妖迷人而致命的歌聲，背後潛藏著讓民主法治觸礁的暗流。他說，在史詩中，希臘英雄成功抵禦了誘惑，他期許全體國人也能抱持著同樣的智慧與節制，不要屈服於如海妖歌聲般致命的政治獵巫衝動，不要偏離權力分立的航線，在政治風浪中撐住審判獨立的桅杆。

許宗力表示，在上周末，台灣經歷了一場自由、公正且和平的選舉，無論選舉結果有人歡樂、有人哀傷，但民主已經成為全體國人最堅實的價值共識。他說，近年來國際上隨著民粹勢力崛起，有些東歐國家雖有選舉的外殼，卻逐漸喪失民主的靈魂，主要原因之一，就在於這些國家的法治正不斷遭到腐蝕，司法的獨立性更往往首當其衝，成為被打擊的對象。

不過台灣擁有媲美先進國家的司法制度，許宗力認為值得慶幸，並指雖然還有諸多值得改進的地方，但司法權的獨立運作也都獲高度尊重。但許話鋒一轉，指近來傳有監察委員因為不滿個別案件中的法律見解，有意約詢、調查個案承審法官，他說司法獨立「用最素樸語言來說，是要避免外來的不當干預及壓力，使法官不需要屈從特定人的意志，而能中立超然於各方之間，做出公正無私的裁決。」。

所謂不受干預，許宗力解釋這不僅指裁判前不受干預，裁判後也不受秋後算帳，雖然隨著民主憲政步上軌道，台灣民眾已經將獨立的司法，視為陽光、空氣般理所當然存在的事物，但司法獨立不僅得來不易，甚至還有可能在「溫水煮青蛙」的過程中緩慢衰敗、死亡。他擔憂滑坡的起點，往往就在司法捲入敏感政治性案件時，因為此時社會高度對立衝突，不論最後判決結果如何，都一定引發敗訴一方特定群體的不滿，於是，責難承審法官的獵巫衝動便從中滋生。

許宗力表示，若只因為法官闡述了內心的法律確信，不滿意判決內容的人就要對法官不利，追究法官的責任，未來他所支持的判決見解，也可能成為另一方陣營對法官鳴鼓攻之的理由，這個過程也將讓法官動輒得咎，終日蒙受被彈劾、懲戒的壓力；在寒蟬效應下，長期下來，司法恐將逐漸變得怯懦，法官被迫自我審查以避免事後的攻訐清算，使判決越趨保守安全，而忽略了對法律正義的追求。同時，也將更難期待法官能干犯眾怒，勇於做出保障少數的進步判決。

許說，以法律見解不當為由，對法官發動調查，乃至彈劾，將付出傷害法治的代價；一旦司法不再能公正審判及保障少數，憲政民主無異於僅剩下空殼，民主台灣與威權政體的分野也已無聲地消融了。他呼籲任何憲政機關皆應尊重司法權形塑個案法律見解的權力領域，以共同維護一代又一代台灣人辛苦爭取而來的司法獨立。

許宗力也特別強調，尊重個案法律見解的形成空間，不代表司法不受制衡，或不具備自省能力；事實上，裁判的法律見解若有再斟酌的餘地，審級救濟制度提供了當事人挑戰、推翻判決的理性論辯管道；未來的裁判憲法審查，也將特別把關個案裁判是否違憲，使人民權利受到無漏洞的保障；更重要的是，社會輿論可以對任何法律見解進行批判，這不僅是人民的言論自由，也能對法官產生針砭、警惕的正向作用。

如果有法官有違法失職，目前有內部的職務監督機制，法官法修法之後，對法官的監督淘汰也已變得更直接、更有效，監察權的外部監督在此更扮演著舉足輕重的角色。許說，若法官枉法裁判，法官也會被追究刑事責任，在維護審判獨立的同時，司法並沒有逸脫在權力分立的控制之外。

談到司法改革，許宗力期盼新的立法院能通過國民法官制度、打造金字塔型訴訟制度，避免審級之間的重複調查。許宗力自信地認為，藉由對司法的病灶對症下藥，讓司法有效回應全民的需求，脫胎換骨的司法必定能夠大大提升人民的信任，只是要讓司法權良善運作，審判獨立仍是不可或缺的基石，保障個案法律見解的形成空間，是不可退讓的憲政底線。

司法院長許宗力在第75屆司法節學術研討會上重申獨立審判的重要，反對監委不當干預審...
司法院長許宗力在第75屆司法節學術研討會上重申獨立審判的重要，反對監委不當干預審判核心。記者王宏舜／攝影
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司法院許宗力裁判

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