布拉格棄北京改和台北締姊妹市 柯文哲：北京不應限制

台北市長柯文哲與布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）雙方在台灣時間13日晚間9時許，於布拉格市政廳簽署姊妹市協定，雙方還一起種下名為「tajvánie kryptomeriovitá」（台灣杉）的小樹苗。

賀瑞普表示，雖然兩市在地理位置上分隔遙遠，但對民主價值、人權文化自由的尊重，將我們串連起來；柯文哲則說，兩市簽訂姊妹市，這不是一個結束，而是一個更緊密交流的開始。

實際上，儘管捷克總統齊曼(Milos Zeman)呼籲強化中國與捷克間的關係，不過捷克首都、布拉格的市長賀瑞普卻始終無懼北京施壓，不僅數度強調不接受中國大陸的「一中原則」，去年10月更取消與北京姊妹市協議的決定，改和台北市簽署姊妹市，賀瑞普的做法，也成為中外媒體討論的焦點之一。

賀瑞普在姊妹市簽署典禮致詞時，也意有所指的表示，人們選擇新舊朋友應該更為謹慎，尤其是當老朋友處境艱難的事情，正確和容易之間，更重要的是道德上的選擇，很高興簽署之後，兩市長久的合作，將升格為姊妹市的等級，兩市市民彼此可以互相學習，促進雙方繁榮。

賀瑞普還提到，台北就像是他第二個故鄉，自己時常懷著感恩心情回想旅台時光以及當時的人們；柯文哲則是當場再邀賀瑞普來台，「台灣是你的第二個家，歡迎再來台灣，台灣一定會熱情歡迎你」。

對於賀瑞普棄北京市，改和台北簽署姊妹市，柯文哲直言，布拉格可以和所有城市締結姊妹市，但北京應該也要讓布拉格和世界上所有城市締結姊妹市，這才是對的；就像台北渴望和世界交朋友一樣，北京不應該去做限制，應該要樂觀其成。

柯文哲也說，我們也謝謝賀瑞普對台灣的友善，尤其是賀瑞普10幾年前曾經在林口當過實習醫師，猜測應該是當時台灣人民對他非常友善，讓他從此愛上台灣，自己的人生哲學是心存善念、盡力而為，我們應該嘗試對這個世界表達最大善意，因為不曉得幾年後你會獲得怎麼樣的回報。

柯文哲強調，台北還是要藉著城市外交，和世界上所有人、所有城市交朋友，引用世界大運的精神就是台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣，這也是我們在台北市推廣城市外交的主要精神。

在兩市市長的見證下，北市府和布拉格市府的官員隨後也簽署了動物園、觀光合作、智慧城市等三項備忘錄，其中動物園來贈送了2隻穿山甲給布拉格。