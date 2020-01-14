黃昭順辭中常委並不再參選黨職 盼黨改革

相關新聞
大選落幕即將歸建 「特勤吳彥祖」：現在可以好好睡了2020-01-14 10:52
立院組在野大聯盟？ 柯文哲：民生經濟優先沒問題2020-01-14 09:44
林佳龍向陸方喊話：限制陸客來台損人不利己2020-01-14 10:54
反對監委不當干預 許宗力說重話：別屈服政治獵巫2020-01-14 10:31
布拉格棄北京改和台北締姊妹市 柯文哲：北京不應限制2020-01-14 10:14
布拉格棄北京 市長賀瑞普：感受不到中國的尊重2020-01-14 09:25
民調/戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門2020-01-14 08:28
立院今開臨時會 處理總預算2020-01-14 00:36
蔡見美智庫：反滲透法強化民主防衛機制2020-01-14 00:32
立院龍頭戰 藍黨團：會推人選2020-01-14 00:28
用聚落帶動發展 4年9千億 建設「大南方」2020-01-14 00:21
新聞眼／是合是分 三黨都應思量2020-01-14 00:09
新黨：堅持「和統保台」，一國兩制下和平發展2020-01-13 20:14
美豬美牛開放難擋？ 藍綠都說要監督2020-01-13 20:10
唐鳳：政院預計五月推出「開放政府國家行動方案」2020-01-13 20:02
謝龍介與綠議員打賭立委席次 龍介仙輸了將跳柳川2020-01-13 19:53
【重磅快評】九二共識要進化 柯文哲的兩岸一家親呢？2020-01-13 17:23
好巧！民眾黨得票數 與新光金大公主生日數字一樣2020-01-13 16:45
立法院明召開臨時會 處理109年度總預算案2020-01-13 16:11
緬懷經國先生對台灣的貢獻 郭台銘頭寮謁陵2020-01-13 16:06
U值媒／為什麼不認同柯文哲和黃國昌？2020-01-13 16:06
童子賢：台灣若重開機 資源要重配置2020-01-13 14:33
立院龍頭之爭 國民黨團：會自推人選2020-01-13 14:00
國會龍頭之爭 民進黨三強鼎立2020-01-13 13:59
國會首戰！立院龍頭之爭 民進黨三強鼎立2020-01-13 12:51
爭立院龍頭 林為洲：國民黨應提清新中生代對比派系分贓2020-01-13 12:42
U值媒／國民黨不需「重生」或「改造」？2020-01-13 12:33
遷戶口入籍高雄罷韓？尹立：高雄事高雄人用智慧解決2020-01-13 12:05
U值媒／勝選後，小英政府應處理的三大難題2020-01-13 11:33
瓜地馬拉新總統14日就職 吳釗燮率團祝賀2020-01-13 11:30
迎接金鼠年 總統府福袋曝光2020-01-13 11:24
反滲透法倉促上路 童子賢籲別用極端方法壓制2020-01-13 11:18
金鼠年倒數！蔡英文走春將發33萬份錢鼠福袋2020-01-13 11:15
被指輔選有功有望「更上一階」 林佳龍曝選後計畫2020-01-13 11:14
接見美智庫 蔡英文：通過反滲透法強化民主防衛機制2020-01-13 09:56
影／劉櫂豪順利連任：配合縣府爭取打通26線2020-01-12 11:04
蔡英文深綠大本營嘉縣得票創新高 唯獨阿里山鄉輸2020-01-12 10:53
沒有要高虹安裸退 蔡壁如：我們就像一家人2020-01-12 09:52
全國第二高票 陳亭妃得票率69.77％今車隊謝票2020-01-12 09:32
熱門文章
韓國瑜放鳥國際記者去吃鍋 謝震武怒：還有高雄要顧2020-01-13 12:12
行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任2020-01-13 16:40
扶龍王！王世堅曾說蔡英文選上就跳海 網：帶上黃阿姨2020-01-13 21:02
顏家太輕敵？陳柏惟為何能贏顏寬恒 網曝三大原因2020-01-13 15:34
國民黨開票結果慘輸？ 學者曝：其實選得超好2020-01-13 14:32
選後要擁抱家人 李艷秋問蔡英文：拿國旗的是家人嗎？2020-01-13 13:24
民調／戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門2020-01-14 08:28
沈一鳴乃至兩蔣 他們為何都無法國葬？2020-01-14 08:00
獨／江啟臣宣布辭中常委 呼籲所有中常委一同總辭2020-01-13 22:45
一樣回鍋市長！韓國瑜遇罷免怎朱立倫沒事 網點出關鍵2020-01-13 17:23
為何蔡英文贏新加坡人會難過？ 網曝：幾乎都韓粉2020-01-13 21:33
涉貼文恐嚇小燈泡媽媽 婦人到案道歉2020-01-13 18:23
韓國瑜：選舉補助款我一塊錢也不會拿 黨主席非目標2020-01-14 02:30
哀悼參謀總長沈一鳴等將士殉職 行政院宣布明降半旗2020-01-13 19:59
大選後的最大危機 邱毅：領錢網軍或啃老廢青更兇狠2020-01-13 12:03
青壯派劍指主席補選？蔣萬安跟進江啟臣辭國民黨中常委2020-01-14 01:29
國民黨在對的時機派錯的人？黃暐瀚：不管派誰選都輸2020-01-13 14:53
總統國際記者會口譯是台大教授 范家銘曝最緊張是這事2020-01-14 00:08
韓國瑜放鳥中外記者 秦慧珠臉書開砲：太不應該2020-01-13 18:30
國民黨副發言人吐露心聲：九二共識劇本越來越難演下去2020-01-13 15:43
謝龍介與綠議員打賭立委席次 龍介仙輸了將跳柳川2020-01-13 19:53
韓國瑜敗選有1.6億補助款？ 韓辦：是由政黨去領2020-01-13 15:06
開第一槍！孫文學校校長張亞中 宣布參選國民黨主席2020-01-13 20:20
綠黨無緣國會 鄧惠文感性PO文：就想老派地說一句2020-01-13 14:25
蔡總統在黑鷹殉職將士靈前宣布核定國軍三項加給2020-01-14 09:18
總統大選韓國瑜落敗 台師大教授：他是我的英雄2020-01-13 18:15
黑鷹8殉職將士移靈 總統蔡英文向車隊鞠躬致意2020-01-13 18:13
中常委要吳敦義速請辭：拖一天凌遲中常委一天2020-01-13 12:43
黑鷹殉職將士移柩 軍民沿街致意場面30年來僅見2020-01-13 21:46
王浩宇退綠黨扛敗選責任 網酸：一人毀全黨、一人救全黨2020-01-13 15:30
沈一鳴移靈 蔡英文現身致祭2020-01-13 18:51
好巧！民眾黨得票數 與新光金大公主生日數字一樣2020-01-13 16:45
陳柏惟讓謝金河想到魯迅 國民黨中流砥柱則是他2020-01-13 15:23
開票夜取消記者會吃火鍋挨批 韓國瑜這樣回應2020-01-13 11:17
吳敦義請辭待命？「凌遲中常委」黨連夜溝通2020-01-14 01:11
大選後回高市府上班首日 韓國瑜身段低2020-01-13 21:39
「常以黑醋麵裹腹的參謀總長」 黑鷹殉職將士今公奠2020-01-14 08:36
政黨票創新低…新黨憂何去何從 台聯進入冬眠2020-01-13 14:55
蔡英文「唐辛子娘」？賴清德「獨派皇子」？日媒翻譯笑翻台灣網友2020-01-13 15:44
檢討兩岸政策 韓國瑜：有一場暴風雨就在前面！2020-01-13 12:10
留言