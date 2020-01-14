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立院組在野大聯盟？ 柯文哲：民生經濟優先沒問題

2020-01-14 09:44聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

2020大選落幕，國民黨立院黨團總召曾銘宗昨天表示，新國會應以經濟民生法案為主，盼與時代力量、民眾黨有更多合作；民眾黨立委當選人蔡壁如則回應，正在想要不要提出「在野大聯盟」概念，民生經濟議題是共同的願望，可以尋求各個黨派合作，包括國民黨、時代力量、民進黨都可以是合作對象。

對此，目前人在歐洲出訪的台北市長、民眾黨主席柯文哲受訪時表示，立法院本來就是可以理性務實討論問題的地方，民生議題應該優先這個沒有問題，對民眾黨來講，只要是民生議題都可以和不同人合作，換句話說，只要他講得有道理都可以合作，盡量避開意識型態的爭執，就像北市府會議廳還掛了四個字「民生第一」，這也是台灣民眾黨在立法院一貫的態度。

柯文哲強調，依照議題，只要是有道理都可以合作，因為我們沒有什麼意識型態，就像是之前提的共融社會、國家治理，這是民眾黨未來的兩大政治主軸，所以我們沒有太深的意識型態，就像急診處看病人，我們也不會問你是藍的還是綠的，我們也是照看，因此只要是民生議題，講得有道理就可以合作，這對台灣民眾黨都不是問題。

對於之前曾提過，如果蔡壁如進入國會，屆時將上演「白目對上喬王」的戲碼，柯文哲說，我們還是秉持公開透明，這也是北市府的特色，弊案很少也是因為我們強調公開透明，所以這點一定會帶入立院。

柯文哲也提到，民眾黨因為只有五席，再加上民進黨單獨過半，所以我們不是關鍵少數，既然民進黨完全執政，不認為民眾黨對台灣政局有多大影響，所以我們是要做示範作用。

柯文哲解釋，就像自己有時批評國民黨，連個在野黨都不會當，只會丟水球、撕預算書，還去聲請釋憲，所以如果我們對法案不同意，我們會告訴他這是不對的，我們會告訴他，什麼才是正確的，就像是「鯰魚效益」，我們雖然只有五席 ，但相信對國會生態還是有很大影響。

柯文哲說，台北經驗台灣實現，我們在台北執政五年，還是有成績，我們還是會在立院發聲，藉著立院去讓全國知道什麼才是對的，另一方面我們也真的開始認真學習怎麼執政。

至於未來是否還會和鴻海集團創辦人郭台銘持續合作？柯文哲說，沒有合作不合作的問題，因為不是說合作，就是十件事情都要合作，十件裡面，有五件相同就合作啊，不相同就各幹各的，只要用這種態度，世界上沒有人是不可以合作的，有可以合作的就合作，有爭議題目不要碰，這都不是問題啦。

此外，蔡壁如昨受訪時提到，民眾黨在新竹市得票率最高，應該是柯文哲家鄉效應，有思考2022推派人選參選新竹市長。

對此，柯文哲說，這題目很奇怪，我們在很多城市都會推人，不管是市長、議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表等都有可能，為什麼要特別標出新竹，因為不只是新竹，很多地方都會推人啊。

目前人在歐洲出訪的台北市長、民眾黨主席柯文哲受訪時表示，立法院本來就是可以理性務...
目前人在歐洲出訪的台北市長、民眾黨主席柯文哲受訪時表示，立法院本來就是可以理性務實討論問題的地方，民生議題應該優先這個沒有問題，對民眾黨來講，只要是民生議題都可以和不同人合作。圖／北市府提供
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台灣民眾黨柯文哲新竹

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