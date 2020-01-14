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民調／藍營戰犯榜吳韓分居一二 黨主席呼聲最高非蔣萬安

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民調/戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門

2020-01-14 08:28聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨慘敗，黨內改革聲音四起，一份最新民調顯示，民眾認為國民黨大敗的頭號戰犯，是現任黨主席吳敦義，國民黨總統候選人韓國瑜排第二。民調也顯示，目前最適合接任國民黨黨主席的，第一名是前新北市長朱立倫，其次為立委蔣萬安。

「ETtoday新聞雲」於2020年1月12日至1月13日透過「手機簡訊」進行調查。根據調查，對於這次大選蔡英文當選總統的結果，有61.5%的民眾表示滿意，但對於不分區席次的分配結果，僅有48.0%的民眾表示滿意。

根據調查結果，39.8%民眾表示最該為國民黨敗選負責的是吳敦義，排名第一。交叉分析更顯示，56.9%的國民黨支持者，以及45.7%的泛藍支持者，認為吳敦義最應為國民黨敗選負責，遠高於平均值39.8%。高達78.2%的民眾認為吳敦義應該要馬上辭職下台，

除了吳敦義，要為國民黨敗選扛責任第二名是韓國瑜35.5%。國民黨不分區立委當選人、前陸軍副司令吳思懷排名第三，但比例只有4.2%；鴻海創辦人郭台銘以2.6%排名第四，前立法院長王金平排名第五，1.5%。

至於誰最適合擔任下一任黨主席？根據調查，30.4%民眾支持朱立倫，排名第一；蔣萬安以13.2%排名第二；選前就表態要參選國民黨黨主席的台南市黨部主委謝龍介排名第三，比例9.2%；韓國瑜排名第四，9.1%；王金平排名第五，6.2%。

交叉分析可知，支持朱立倫當黨主席的族群中，以30至59歲的青壯年人、政黨傾向為國民黨與泛藍的民眾為主；支持蔣萬安的族群中，以20~29歲的年青人、政黨傾向為台灣民眾黨的民眾為主。

這份民調在1月12日至1月13日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，回收有效樣本數為3031份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.78%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部2019年底的最新人口統計資料，進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

國民黨選戰大敗，一份最新民調顯示，黨主席吳敦義（前排右五）總統候選人韓國瑜（前排...
國民黨選戰大敗，一份最新民調顯示，黨主席吳敦義（前排右五）總統候選人韓國瑜（前排右六）最應為敗選負責。圖片／報系資料照片
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國民黨韓國瑜吳敦義

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