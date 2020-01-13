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新黨：堅持「和統保台」，一國兩制下和平發展

2020-01-13 20:14聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

2020大選落幕，新黨僅獲得1.04%政黨票，未來該何去何從？新黨今晚間召開全國委員暨全國黨代表聯席會議進行討論，最終提出五點結論，除了發起樂捐，呼籲新黨黨員慷慨解囊，並強調新黨堅持「和統保台」，主張兩岸在一國兩制下和平發展絕不動搖。

新黨指出，新黨主席郁慕明因任期屆滿，不存在請辭問題，新黨秘書處現正按黨章進行黨主席、黨代表換屆選舉作業，未來新主席將繼續堅持不媚俗、不盲從的新黨風格。

另外，新黨表示，新黨全委暨全代聯席會議，與會人員決議反對解散新黨，並就此問題去函徵詢黨員意見，必要時將召開黨員大會廣泛討論。而新黨主席郁慕明所稱負起完全責任，即在卸下主席職務之後，做新黨永遠的義工，為新黨堅持的理念效勞。

新黨並指出，新黨要繼續經營，首先面臨的是沒有政黨補助款後的經費問題。新黨全委會委員、全代會代表發起認捐，會上已募得新台幣227.7萬元，並呼籲支持新黨的黨員同志都能慷慨解囊、拋磚引玉。

新黨最後強調，新黨堅持和統保台，主張兩岸在一國兩制下和平發展絕不動搖。台灣歷經三十年「去中國化」，民進黨搞獨叛國，國民黨拿香跟拜，這次大選就是歷史共業的結果。未來紅綠直球對決，新黨不再做煞車皮，新黨會繼續帶領認同新黨理念的支持者，追求中華民族的統一與復興，矢志不渝。

新黨郁慕明一國兩制

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