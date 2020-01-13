美豬美牛開放難擋？ 藍綠都說要監督

美國在台協會（AIT）主席莫健談到美豬、美牛，顯示是否開放進口議題，蔡政府未來4年已無可迴避。（photo by Pixabay） 分享 facebook 針對美豬、美牛是否開放進口議題，蔡政府未來4年已無可迴避？民進黨立委羅致政13日表示，不論是行政院或立法院，執政黨必定為食安跟農民把關，不讓美豬、美牛傷害國人健康跟民生經濟。對此，國民黨立委曾銘宗則說，蔡政府很難抵擋美國壓力，也不相信執政黨有籌碼可擋關。

美國在台協會（AIT）主席莫健11日在華府談到美台經貿關係表示，美豬、美牛問題需要解決，希望能盡速取得進展，顯示蔡政府將很難不去面對這個議題。但農委會國際處同日回應，目前台灣仍不開放美豬萊克多巴胺（萊劑，廣義上的瘦肉精）豬肉輸台，但已開放萊克多巴胺殘留量值為10 ppb（parts per billion，十億分點濃度）的美牛，現階段仍不會改變美豬、美牛的進口條件。

綠委：會把關食安

「我覺得現在談這個有點早啦！（笑）」羅致政受訪時表示，美豬美牛是台灣要推動自由貿易必須要去面對的問題，美台關係不會只侷限在單純的美豬、美牛開放與否，有更大的格局，可以從戰略層次來看，包括美中經貿的競爭，牽涉到政治、軍事的競爭上台灣的角色。美豬美牛當然重要，但不致於影響到美中台三角關係安全戰略這塊。

羅致政說，關於瘦肉精（美牛）跟萊克多巴胺（美豬），當然會以國民健康去考量把關，這絕對沒有問題。關於對國內產業的衝擊？「還沒有談到這一步啦！我想還是要先把關。」不預設最後的結果，「我想行政部門還是最後的溝通管道。」

「雙方會採取互惠嘛，拿什麼換什麼，不用太早去掀我們的底牌，然後相信我們談判的團隊。」羅致政說，如果民進黨立院黨團能秉持著國人健康跟民生經濟的角度去把關，在野黨要在立法院強攻此議題也沒有道理。至於美方可能施加壓力，羅致政表示，美方從來都給很大的壓力，政府不該讓步的也不曾讓步。

藍委：蔡沒籌碼

「開放是大方向跟大趨勢，但我們也不樂見開放會影響全民健康。」曾銘宗表示，希望蔡政府在開放同時要做好把關動作，不能傷害2,300萬國人健康。在野黨要把關，執政黨更要把關。回應羅致政的底牌說，曾銘宗說：「我不相信啦！不相信蔡政府能夠抵擋住美國的壓力。」瘦肉精、萊克多巴胺都可能引發食安風暴。

「除非能夠確定安全，如果不能確定百分之百的安全，當然不能開放！」曾銘宗說，必須要有檢測機制或相關證明，證明萊克多巴胺含量對人體沒有問題。民生經濟方面，養豬產業佔國內農業相當重要的部分，美豬開放後對國內養豬業的衝擊勢必很大。

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