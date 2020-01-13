總統大選韓國瑜落敗 台師大教授：他是我的英雄

高雄市長韓國瑜總統選舉敗選，在高雄得票數還比前年市長選舉還少，韓流退燒，銷假上班又要面對罷免，儘管外界對韓的批判排山倒海，但台師大國文學系教授林保淳並不以為然，臉書對韓國瑜評論不流俗，林保淳說，「韓國瑜是我的英雄！」

林保淳貼文如下:「世間人往往以成敗論英雄，成者，眾人拱若北辰，贊譽有加，視若英雄；敗者，置諸泥塗，詆毀無盡，譏為狗熊。韓國瑜是敗了，必然須面對往後極盡其尖酸刻薄、嘲諷怒罵的批評，但我不持流俗之見，世事成敗，關乎時也、運也、命也。

楚漢相爭，劉邦固有其取勝之道，但我不會將他視為英雄，充其量不過是得時趁運地痞流氓而已；反而是喑噁叱吒、風雲際會的項羽，才是我心目中的英雄。我對政治人物殊少好感，但我必須承認，我是真心欣賞韓國瑜的，項羽烏江雖敗，至少烈烈轟轟；韓國瑜總統失利，也是慨慨慷慷。

我知道項羽有許多的缺點，正如同韓信對他的評論，但還是不會以其敗績，弱減我對他的喜愛；我也知道韓國瑜有許多缺點，但也不會因其總統敗選，而稍減對他的欣賞。是非成敗，回首皆空，英雄偉業，成或不成，但項羽還是項羽，韓國瑜依舊韓國瑜，我依然故我，就是一粒響噹噹的銅豌豆，再怎麼蒸煮捶炒，都改變不了我堅定的信念，區區成敗，何足掛齒？

勝敗由來不可期，包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊，捲士重來未可知」。我還是對他寄有厚望的。「千夫辟易楚重瞳，仁敬居然百戰中。博得美人心肯死，項王此處是英雄」，這是吳偉業對項羽的評價；我愧無詩才，只能聊改末二句，「博得庶民心肯死，國瑜此處是英雄。