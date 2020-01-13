【重磅快評】九二共識要進化 柯文哲的兩岸一家親呢？

民進黨陣營批民眾黨在扯民進黨後腿，對此柯文哲聽到相當驚訝的問，民進黨都過半了還不滿足？ 記者楊凱竣／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨在這次大選初試啼聲，政黨票拿下158萬餘票，一舉攻下5席立委，柯文哲已取得2024大選的門票，但在超越藍綠的大戰略之下，他必須有效整合第三勢力，時力固然要拉攏，但抗綠仍是主調，如果藍軍不思振作，綠白爭鋒恐是未來政局的主旋律。

民眾黨拿下5席立委其實比柯文哲選前的預期稍好，他曾表示如果他投入總統選舉，民眾黨的立委席次是10席起跳，但選前他最悲觀的預測是連5席都有困難，結果不分區排第五的蔡壁如順利擠入榜內，將在立院黨團實際執行柯的意志，意義自是非凡。

說實在，在民進黨單獨過半的情況下，民眾黨拿10席或5席，意義差別不大，5席雖少，但仍有發揮空間，柯文哲雖說「不關鍵少數」，但精確一點地來說，柯文哲這台2024大選拼裝車還是上路了，柯定調「示範作用」、「影子內閣」即是車上裝載的沉重行李。

開完票後，柯文哲昨夜搭機出訪進行城市交流，他特別提到未來兩岸關係如何調整，雙方都需要智慧，雖是「不是答案的答案」，但刻意提高高度的用意明顯；此外，他強力回擊綠營批民眾黨是大選的攪局者、戰犯的說法，柯半酸半怒說民進黨都過半了還不滿足，況且許淑華會贏？那不可能啦云云，調侃意味濃，未來四年柯文哲對綠營不假辭色，必然不會少於過去的一年。

蔡壁如如願進入立法院，讓柯文哲吃下最大的一顆定心丸，被問到民眾黨未來的目標，蔡壁如很精準傳達柯的想法：要往第一大黨目標前進，最終目的是要取得政權；蔡壁如沒有當總召，但卻是黨團運作軸心，民眾黨將有政黨補助，不再事事仰賴募款，後年的地方選舉則是民眾黨全面打陸戰的重要選舉實戰。

蔡壁如貫徹柯文哲的意志，接下來要啟動國會助理海選，並開始部署2022年的地方選舉，這次選舉民眾黨在新竹市得票率最高，政黨票拿到15.3%，蔡壁如不避諱有柯文哲家鄉效應，思考2022年推派人參選新竹市長，民眾黨在不少縣市都超越時代力量，在民眾普遍不滿藍綠兩大政黨的情況下，民眾黨確實有整合第三勢力的條件與空間。

看到蔡英文狂奪817萬路之選票，擅長政治精算的柯文哲或許不再後悔缺席2020這場硬戰，但 2024機會不再，他勢必不缺席，民眾黨順利成為第三大黨，從政黨票的分配來看，第三勢力有空間發展，國民黨這次輸在兩岸政策論述，柯文哲深烙兩岸一家親，蔡英文雖順利連任，但台灣的困局並未消解，國民黨此刻正忙研發九二共識進化版，柯文哲的兩岸一家親又豈能停滯？