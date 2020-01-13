親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨搶不分區
各分區立委出爐
大選結果各界評
政治
軍事
綜合

拍板！北捷2月起取消8折優惠 改推忠誠回饋

【重磅快評】九二共識要進化 柯文哲的兩岸一家親呢？

2020-01-13 17:23聯合報 主筆室

民進黨陣營批民眾黨在扯民進黨後腿，對此柯文哲聽到相當驚訝的問，民進黨都過半了還不...
民進黨陣營批民眾黨在扯民進黨後腿，對此柯文哲聽到相當驚訝的問，民進黨都過半了還不滿足？ 記者楊凱竣／攝影
分享
台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨在這次大選初試啼聲，政黨票拿下158萬餘票，一舉攻下5席立委，柯文哲已取得2024大選的門票，但在超越藍綠的大戰略之下，他必須有效整合第三勢力，時力固然要拉攏，但抗綠仍是主調，如果藍軍不思振作，綠白爭鋒恐是未來政局的主旋律。 

民眾黨拿下5席立委其實比柯文哲選前的預期稍好，他曾表示如果他投入總統選舉，民眾黨的立委席次是10席起跳，但選前他最悲觀的預測是連5席都有困難，結果不分區排第五的蔡壁如順利擠入榜內，將在立院黨團實際執行柯的意志，意義自是非凡。     

說實在，在民進黨單獨過半的情況下，民眾黨拿10席或5席，意義差別不大，5席雖少，但仍有發揮空間，柯文哲雖說「不關鍵少數」，但精確一點地來說，柯文哲這台2024大選拼裝車還是上路了，柯定調「示範作用」、「影子內閣」即是車上裝載的沉重行李。

開完票後，柯文哲昨夜搭機出訪進行城市交流，他特別提到未來兩岸關係如何調整，雙方都需要智慧，雖是「不是答案的答案」，但刻意提高高度的用意明顯；此外，他強力回擊綠營批民眾黨是大選的攪局者、戰犯的說法，柯半酸半怒說民進黨都過半了還不滿足，況且許淑華會贏？那不可能啦云云，調侃意味濃，未來四年柯文哲對綠營不假辭色，必然不會少於過去的一年。 

蔡壁如如願進入立法院，讓柯文哲吃下最大的一顆定心丸，被問到民眾黨未來的目標，蔡壁如很精準傳達柯的想法：要往第一大黨目標前進，最終目的是要取得政權；蔡壁如沒有當總召，但卻是黨團運作軸心，民眾黨將有政黨補助，不再事事仰賴募款，後年的地方選舉則是民眾黨全面打陸戰的重要選舉實戰。

蔡壁如貫徹柯文哲的意志，接下來要啟動國會助理海選，並開始部署2022年的地方選舉，這次選舉民眾黨在新竹市得票率最高，政黨票拿到15.3%，蔡壁如不避諱有柯文哲家鄉效應，思考2022年推派人參選新竹市長，民眾黨在不少縣市都超越時代力量，在民眾普遍不滿藍綠兩大政黨的情況下，民眾黨確實有整合第三勢力的條件與空間。

看到蔡英文狂奪817萬路之選票，擅長政治精算的柯文哲或許不再後悔缺席2020這場硬戰，但 2024機會不再，他勢必不缺席，民眾黨順利成為第三大黨，從政黨票的分配來看，第三勢力有空間發展，國民黨這次輸在兩岸政策論述，柯文哲深烙兩岸一家親，蔡英文雖順利連任，但台灣的困局並未消解，國民黨此刻正忙研發九二共識進化版，柯文哲的兩岸一家親又豈能停滯？

柯文哲台灣民眾黨蔡壁如

延伸閱讀

郭台銘與柯文哲合作遭抹黑 辦公室發聲明抗議

民眾黨大票倉是新竹市 蔡壁如：柯文哲家鄉效應

蔡壁如提「在野大聯盟」藍樂觀其成 時力：言之...

郭台銘稱「非常喜歡蔡壁如」 蔡壁如：我們是一...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

2020-01-13 16:40

好巧！民眾黨得票數 與新光金大公主生日數字一樣

2020-01-13 16:45

韓國瑜放鳥中外記者 秦慧珠：可惜，少了深度與厚度

2020-01-13 18:30

立法院明召開臨時會 處理109年度總預算案

2020-01-13 16:11

緬懷經國先生對台灣的貢獻 郭台銘頭寮謁陵

2020-01-13 16:06

U值媒／為什麼不認同柯文哲和黃國昌？

2020-01-13 16:06

童子賢：台灣若重開機 資源要重配置

2020-01-13 14:33

立院龍頭之爭 國民黨團：會自推人選

2020-01-13 14:00

國會龍頭之爭 民進黨三強鼎立

2020-01-13 13:59

國會首戰！立院龍頭之爭 民進黨三強鼎立

2020-01-13 12:51

爭立院龍頭 林為洲：國民黨應提清新中生代對比派系分贓

2020-01-13 12:42

U值媒／國民黨不需「重生」或「改造」？

2020-01-13 12:33

遷戶口入籍高雄罷韓？尹立：高雄事高雄人用智慧解決

2020-01-13 12:05

U值媒／勝選後，小英政府應處理的三大難題

2020-01-13 11:33

瓜地馬拉新總統14日就職 吳釗燮率團祝賀

2020-01-13 11:30

迎接金鼠年 總統府福袋曝光

2020-01-13 11:24

反滲透法倉促上路 童子賢籲別用極端方法壓制

2020-01-13 11:18

金鼠年倒數！蔡英文走春將發33萬份錢鼠福袋

2020-01-13 11:15

被指輔選有功有望「更上一階」 林佳龍曝選後計畫

2020-01-13 11:14

接見美智庫 蔡英文：通過反滲透法強化民主防衛機制

2020-01-13 09:56

新國會龍頭戰 游錫堃搭蔡其昌呼聲高 陳明文表態要挑戰院長

2020-01-13 00:40

新聞眼／多數暴力？立院仍是橡皮圖章？

2020-01-13 00:37

與民進黨合作？競爭？柯P：不關鍵少數才是重點

2020-01-13 00:32

與民進黨競合？時力：立院論事不看顏色

2020-01-13 00:31

大選失利 扁宣布退出政壇 郭稱沒得失

2020-01-13 00:21

蔡勝選…AIT主席喊話 美豬牛再叩關

2020-01-13 00:04

發起人尹立：罷韓成敗 韓的態度是關鍵

2020-01-12 23:50

影／柯文哲認為兩岸關係調整「雙方都需要智慧」

2020-01-12 23:49

總統談台美關係 升級全球合作夥伴

2020-01-12 23:36

蘇內閣 延續拚投資基調

2020-01-12 23:34

立委候選人謝票 北市下屆市長人選話題熱

2020-01-12 23:13

總統選舉得票創新紀錄 林錫耀奠定頭號軍師位置

2020-01-12 23:05

蔡英文連任成功 臉書問「香港的朋友看到了嗎」

2020-01-12 22:59

綠委要改國號 學者：推動心理台獨

2020-01-12 22:12

U值媒／不罷免韓國瑜 對台灣更有利

2020-01-12 21:37

選後續追殺國民黨？ 綠：對事不對人

2020-01-12 21:05

大選後能源發展 綠委：缺電是假議題

2020-01-12 21:05

政黨票被檢討 卓榮泰：絕對是黨中央責任 我沒有委屈

2020-01-12 19:20

爭取立院龍頭？ 柯建銘：尊重蔡總統戰略布局及黨團共識

2020-01-12 18:04
看更多

熱門文章

可靠消息透露…海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長

2020-01-12 20:15

總統大選輸了 挺韓大將：未來4年我們有更多的事要做

2020-01-13 06:21

國民黨青壯派要求辭立委 吳斯懷：黨要我退我就退

2020-01-12 21:20

韓國瑜放鳥國際記者去吃鍋 謝震武怒：還有高雄要顧

2020-01-13 12:12

蔡勝選…AIT主席喊話 美豬牛再叩關

2020-01-13 00:04

吳敦義私心誤黨？政壇人士：他為國民黨調頭寸成鬼見愁

2020-01-13 12:09

謝龍介籲國民黨傾聽民意 否則就只是「吃飽等死」

2020-01-12 19:29

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

2020-01-13 16:40

5成首投族槓父母！嗆草包投菜包 理解家人好難？

2020-01-13 09:00

國民黨開票結果慘輸？ 學者曝：其實選得超好

2020-01-13 14:32

取消中外記者會 韓國瑜：支持者情緒高昂幾乎失控

2020-01-13 11:05

那年總統大選投票率比今年高！這2人夾擊 讓國民黨吞首敗

2020-01-13 08:00

「對市民抱歉」 韓國瑜今回市府上班：沒規畫選黨主席

2020-01-13 10:26

孫大千：盼年輕世代不要成下一個蔡英文騙選票犧牲者

2020-01-13 08:50

因韓國瑜一句話「跟著禿子走」 何庭歡：最奇幻精采的半年

2020-01-13 09:07

國民黨在對的時機派錯的人？黃暐瀚：不管派誰選都輸

2020-01-13 14:53

遭恐嚇「牠還有兩個可以砍」 新科立委王婉諭正式提告2網友

2020-01-13 11:10

吳斯懷回應「黨要我退就退」 羅智強批請神容易送神難

2020-01-12 22:18

選後要擁抱家人 李艷秋問蔡英文：拿國旗的是家人嗎？

2020-01-13 13:24

李明賢：我也是戰犯 但國民黨改革要對症下藥

2020-01-13 04:53

許淑華為韓國瑜抱不平 批國民黨沒中心思想

2020-01-12 19:29

蘇起：紅藍綠小三角沒了 藍不再有角色

2020-01-13 00:36

大選後的最大危機 邱毅：領錢網軍或啃老廢青更兇狠

2020-01-13 12:03

罷韓？游盈隆籲蔡英文窮寇莫追 綠委：恐難阻強大民意

2020-01-13 10:35

蔡政府挑戰／勞保年改、健保財務 2大難關

2020-01-13 01:19

國民黨副發言人吐露心聲：九二共識劇本越來越難演下去

2020-01-13 15:43

韓國瑜敗選有1.6億補助款？ 韓辦：是由政黨去領

2020-01-13 15:06

顏家太輕敵？陳柏惟為何能贏顏寬恒 網曝三大原因

2020-01-13 15:34

誰接黨主席？董念台點名「侯友宜才是高手級人物」

2020-01-13 08:16

民眾黨進軍國會 「全台唯一勞動局長」賴香伶擔任總召

2020-01-13 10:35

開票夜取消記者會吃火鍋挨批 韓國瑜這樣回應

2020-01-13 11:17

發起人尹立：罷韓成敗 韓的態度是關鍵

2020-01-12 23:50

美學者：韓國瑜大敗是國民黨病徵 須釐清病因

2020-01-12 22:12

被指輔選有功有望「更上一階」 林佳龍曝選後計畫

2020-01-13 11:14

國民黨團走向鷹派 藍綠對立恐更嚴重

2020-01-13 00:27

檢討兩岸政策 韓國瑜：有一場暴風雨就在前面！

2020-01-13 12:10

中常委要吳敦義速請辭：拖一天凌遲中常委一天

2020-01-13 12:43

韓國瑜接黨主席國民黨就完了？林濁水酸：有差嗎？

2020-01-13 08:17

蔡英文連任成功 臉書問「香港的朋友看到了嗎」

2020-01-12 22:59

一樣回鍋市長！韓國瑜遇罷免怎朱立倫沒事 網點出關鍵

2020-01-13 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top