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行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

2020-01-13 16:40聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

總統府表示，蔡英文總統（中）今天中午已約見行政院長蘇貞昌（右），感謝蘇的努力付出...
總統府表示，蔡英文總統（中）今天中午已約見行政院長蘇貞昌（右），感謝蘇的努力付出，希望蘇繼續領導團隊。記者許正宏／攝影
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行政院傍晚將舉行臨時院會，預計內閣總辭。不過總統府表示，蔡英文總統今天中午已約見行政院長蘇貞昌，感謝蘇的努力付出，希望蘇繼續領導團隊。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統今天中午約見行政院蘇貞昌院長。蔡總統相當感謝蘇貞昌及行政團隊這一年多來的努力，也因為蘇貞昌的領導，讓人民對政府的施政成果有感，更贏得人民感動。

張惇涵說，雖然依照憲法規定，內閣必須向新國會提出總辭，但總統已正式向蘇貞昌表達，希望能繼續領導行政團隊，讓政府能在國家當前正面對各項內外挑戰下，穩健而有效能的推動各項施政。

蘇貞昌行政院總統府發言人蔡英文內閣

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