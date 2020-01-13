緬懷經國先生對台灣的貢獻 郭台銘頭寮謁陵

鴻海集團創辦人郭台銘，今天下午到桃園大溪頭寮謁陵，紀念先總統蔣經國逝世32週年。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 鴻海集團創辦人郭台銘，今天下午到桃園大溪頭寮謁陵，紀念先總統蔣經國逝世32週年。郭台銘表示，大選後這2天都睡不好，突然想到今天是經國先生逝世周年，第一次且以非國民黨員身分謁陵，敬佩經國親民愛民，奠定台灣經濟發展基礎的貢獻。郭並以國民黨家務事，婉拒談國民黨改組改革問題。

郭家軍未來動向，郭台銘未回答，2024是否投入總統選舉。郭台銘強調，希望新的政府能就「0到6歲國家養」等國利民政策，未來將結合在野的立委等力量，加速推動相關福利政策完成立法。

郭台銘頭寮謁陵後表示，想到經國先生對台灣的貢獻，是中華民國最好的總統。他親民愛民，奠定台灣的經濟基礎，沒有他台灣就沒有高科技，也沒有高速公路及機場等建設，變成亞洲經濟的四小龍的國際地位。

提及經國先生開放兩岸探親，郭台銘表示，因開放兩岸探親他才能代表父親到對岸祭祖。值經國先生逝世32周年，謁陵時想到他的各種福國利民政策，希望新選出的總統，能效法經國先生的精神，讓台灣能安全，在世界最困難的局勢中站穩腳步。

針對國民黨青壯派要求，黨中央改組及反省。郭台銘表示，已退出國民黨，今天他是以非國民黨員身分來謁陵，希望新總統在選舉大勝之際，能效法經國先生精神，至於國民黨如何改組，是他們的家務事。