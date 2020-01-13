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台中人每屆投票都「搖擺」 他從投票數據找亮點

陳柏惟讓謝金河想到魯迅 國民黨中流砥柱則是他

2020-01-13 15:23聯合報 記者林文義／台北即時報導

財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
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選戰激情落幕，藍綠兩樣情，財信傳媒董事長謝金河認為國民黨新世代的羅智強領軍向黨中央喊話，希望加快世代交替的腳步，也有人主張由年輕一代，這次勝選的蔣萬安，江啓臣來領導黨的改造，這可能成為改革國民黨的新力量，世代交替是選後最吸睛的焦點。

謝金河在臉書指出，其實這次民進黨已領先一步悄悄進行世代新的交替，這當中最受到矚目的是吳怡農，高嘉瑜，許淑華，謝佩芬，新北市的賴品妤，桃園的黃世杰，蔣絜安，一直到台中的莊競程。這當中還跑出一個令人意想不到的黑馬，搬離高雄，到台中二選區落腳，挑戰沒有人敢攖其鋒，深耕在地的顏清標之子顏寬恆，這是35歲的基進黨猛將陳柏惟，這個年輕，不怕死的勇氣，讓他想到魯迅的一個辭：橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛！要挑戰顏家要有十足的勇氣，陳柏惟跳入一個陌生的環境，並且在很短的時間殺出重圍，他對這個年輕人刮目相看。

謝金河說，每一個世代在關鍵時刻都會有人才躍出，像1980年代，黨外世代挑戰康寧祥，後面有野百合世代，太陽花世代，未來也加速世代革命，藍綠都無法迴避，現在看起來民進黨比國民黨早一步。這次選舉衝擊地方舊勢力，像顏清標家族，雲林的張家公主張嘉郡沒有當選，在中壢最有影響力的吳伯雄之子吳志揚落選，藍營最大山頭只剩下傅崑琪夫婦在花蓮屹立不搖。

這次選舉看到年輕世代的崛起，也看到台灣的希望，他直覺年輕世代比老世代更優秀。未來幾年，吳怡農還有機會和蔣萬安對上，高嘉瑜，賴品妤，莊競程等都可能成為政壇潛力新秀。而國民黨的羅智強個人在FB的粉絲頁超過百萬人追蹤，這個力量不可小看，他很可能成為國民黨內的中流砥柱。

未來政黨競賽，很可能像美國職棒大聯盟般，誰掌握的年輕潛力新秀愈多，誰就可能長期掌握執政優勢，選後年輕世代爭出頭，會是政壇最熱門的話題。

有網友表示支持世代交替，呼籲年長的放手吧，台灣英雄出少年，看好陳柏惟這個年輕人當選後，如能保有最初的心，一步一腳印，未來一定是大咖，國民黨老人要退休了，需要新人改革，國民黨的老人家從美國坐飛機整架回來投票，但他們的兒女呢？沒回來嗎？就是國民黨的斷層危機。

國民黨陳柏惟

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