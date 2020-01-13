選後要擁抱家人 李艷秋問蔡英文：拿國旗的是家人嗎？

2020大選落幕，民進黨大勝作收，資深媒體人李艷秋認為這場大選前所未見的撕裂與對立，

當蔡總統說『我們都是台灣人，所有台灣人都是家人』『放下對立，擁抱我們的家人』時，不知道她是天真還是練肖話。

李艷秋說，去年她曾經寫過一篇文章，認為韓國瑜造勢場上滿場飛舞的國旗，是被逼出來的，蔡英文及民進黨在這面旗幟下參選、掌權、領薪，但他們卻可以把同樣在這面旗幟下生活的老百姓打成敵對一方，是滯台支那人。韓國瑜參選總統正當性不足，但是他卻有本事召喚國旗大軍從角落站上凱道，那是民進黨執政後不曾有過的景象，那也是長期被壓抑霸凌之後的大反彈。

這是國族的撕裂與對立。

李艷秋說，當蔡英文的造勢場沒有一面國旗，當蔡英文總是用這個國家取代中華民國，當蔡英文借中華民國的殼掩蓋台獨的心，當民進黨繼續指揮網軍給不同立場的人戴紅帽、丟紅漆時，都在繼續撕裂台灣，連柯P都說，綠營仇恨動員和人格抹殺非常可怕，蔡總統四年來，並沒有把這群人當家人。

韓國瑜的550萬票以及場場不須動員，自動聚集的國旗大軍，是蔡英文必須嚴肅正視的聲音，不是輕輕一句『放下對立互相擁抱』就可以逃避的。