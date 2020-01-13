邱顯智順利進國會 邱母：感謝祖先保佑

來自嘉義縣竹崎鄉的農家子弟邱顯智日前因為時代力量不分區立委候選第二順位而順利當選，邱顯智住在百年古厝三合院的70多歲的母親林月花聽到消息表示，感謝祖先保佑，也期許邱顯智在擔任立委這四年能認真為人民做事。

邱顯智老家客廳牆上掛滿邱顯智一家的獎狀、獎盃及照片，就連其奶奶、父親及林月花都曾獲得模範父母數次，林月花一一細數這些獎盃、獎狀，臉上難掩驕傲神情。

「顯智從小就是很乖巧、認真的孩子。」林月花笑說，邱顯智是由奶奶帶大的孩子，小時候有空就會幫忙家人採龍眼，記得有次家人要出去玩，還不願意出門，選擇在家裡讀書，因為老家距離市區較遠，國小、初中時期的邱顯智常常需走1、2小時的路上學，也造就他刻苦耐勞的純樸性格。

林月花說，邱顯智初中跟朋友到新榮戲院看二輪電影，無意間看了一部處理冤獄案的律師電影，從此對法律有興趣，從自然組轉念文組，大學考取當時法學的第三志願中興大學法商學院，後來由林月花於電子工廠的退休金，及父親邱活泉嘉義大學老師退休的年金資助，到德國海德堡大學就讀法學碩士。

邱顯智回台之後致力於司法改革、冤獄平反以及廢除死刑，曾擔任鄭性澤案、洪仲丘案的辯護律師，林月花表示，顯智因為心疼冤獄的受害者，常常不願意收案主的錢，所以一直以來都賺不了錢，生活拮据，擔任律師賺的錢只能負擔生活，至今還是無殼蝸牛，連在新竹的住處都還是用租的。