從拔爛菜變辣台妹 他驚覺李小龍名言竟可描述台灣政治

蔡英文總統狂奪817萬多票連任，坊間選後的討論熱烈，政大法律系副教授廖元豪指他昨天看到一位以前在政大交換的陸生在微信上很驚訝地說「當年（2018年初）看到滿路都貼『拔爛菜』」......現在看到辣台妹大勝。他感慨說，是的，台灣的變化非常快，「拔爛菜」言猶在耳不是嗎？那個光復高雄，到哪裡都萬人擁戴的韓國瑜，現在呢？

廖元豪在臉書指出，大多數人民對政府、政黨、政客都很嚴苛，隨時準備拋棄與轉向。今天的偶像隨時可能成為明日的廚餘，反之亦然。所以民意如流水，能引導水流而不是被水沖垮的，才是高手。臺灣會怎樣「定調」，別太快下結論。

「Be water, my friends」，廖元豪說，李小龍這句名言，在武術、電影、藝術之外，現在香港反送中拿來用，更可以描述台灣政治。從拔爛菜變辣台妹，小英可說是勵志典範。賣菜郎的起伏與對比，也是教育題材。聖經要我們不要「論斷」別人，的確是真理。