親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨搶不分區
各分區立委出爐
大選結果各界評
政治
軍事
綜合

郭台銘稱「非常喜歡蔡壁如」 蔡壁如：我們是一家人

從拔爛菜變辣台妹 他驚覺李小龍名言竟可描述台灣政治

2020-01-13 13:09聯合報 記者林文義／台北即時報導

蔡英文總統狂奪817萬多票連任，坊間選後的討論熱烈，政大法律系副教授廖元豪指他昨天看到一位以前在政大交換的陸生在微信上很驚訝地說「當年（2018年初）看到滿路都貼『拔爛菜』」......現在看到辣台妹大勝。他感慨說，是的，台灣的變化非常快，「拔爛菜」言猶在耳不是嗎？那個光復高雄，到哪裡都萬人擁戴的韓國瑜，現在呢？

廖元豪在臉書指出，大多數人民對政府、政黨、政客都很嚴苛，隨時準備拋棄與轉向。今天的偶像隨時可能成為明日的廚餘，反之亦然。所以民意如流水，能引導水流而不是被水沖垮的，才是高手。臺灣會怎樣「定調」，別太快下結論。

「Be water, my friends」，廖元豪說，李小龍這句名言，在武術、電影、藝術之外，現在香港反送中拿來用，更可以描述台灣政治。從拔爛菜變辣台妹，小英可說是勵志典範。賣菜郎的起伏與對比，也是教育題材。聖經要我們不要「論斷」別人，的確是真理。

有網友認為這大選是習近平和吳敦義幫了大忙，廖回應所以輸家也不用太喪志，誰知道局勢怎麼變化？五年前，美國還充斥著頌讚中國模式的論述與報導，批評與讚美至少是一半一半。現在一下子變回二十年前。難道不會再改變？這幾年來的「變」還少了嗎？急著拿現狀來「定調」未來，用我們法律術語來說，叫做「略嫌速斷」。

政大法律系副教授廖元豪指李小龍的名言可以用來描述台灣政治。取自臉書
政大法律系副教授廖元豪指李小龍的名言可以用來描述台灣政治。取自臉書
分享

政大韓國瑜微信

延伸閱讀

投票日禁網路助選 廖元豪：派伊森去幹掉海外貼...

反滲透法最終司法認定？廖元豪：雙陳躲開兩個致...

謝金燕跨年絕地大反攻？經紀人曝：她前一晚根本...

謝金燕高衩泳裝強勢壓軸 吸40萬人朝聖

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

邱顯智順利進國會 邱母：感謝祖先保佑

2020-01-13 13:24

選後要擁抱家人 李艷秋問蔡英文：拿國旗的是家人嗎？

2020-01-13 13:24

國會首戰！立院龍頭之爭 民進黨三強鼎立

2020-01-13 12:51

爭立院龍頭 林為洲：國民黨應提清新中生代對比派系分贓

2020-01-13 12:42

U值媒／國民黨不需「重生」或「改造」？

2020-01-13 12:33

遷戶口入籍高雄罷韓？尹立：高雄事高雄人用智慧解決

2020-01-13 12:05

被拱接任黨主席聲量大 侯友宜：大家先冷靜

2020-01-13 12:05

U值媒／勝選後，小英政府應處理的三大難題

2020-01-13 11:33

瓜地馬拉新總統14日就職 吳釗燮率團祝賀

2020-01-13 11:30

迎接金鼠年 總統府福袋曝光

2020-01-13 11:24

反滲透法倉促上路 童子賢籲別用極端方法壓制

2020-01-13 11:18

金鼠年倒數！蔡英文走春將發33萬份錢鼠福袋

2020-01-13 11:15

被指輔選有功有望「更上一階」 林佳龍曝選後計畫

2020-01-13 11:14

接見美智庫 蔡英文：通過反滲透法強化民主防衛機制

2020-01-13 09:56

新國會龍頭戰 游錫堃搭蔡其昌呼聲高 陳明文表態要挑戰院長

2020-01-13 00:40

新聞眼／多數暴力？立院仍是橡皮圖章？

2020-01-13 00:37

與民進黨合作？競爭？柯P：不關鍵少數才是重點

2020-01-13 00:32

與民進黨競合？時力：立院論事不看顏色

2020-01-13 00:31

大選失利 扁宣布退出政壇 郭稱沒得失

2020-01-13 00:21

蔡勝選…AIT主席喊話 美豬牛再叩關

2020-01-13 00:04

發起人尹立：罷韓成敗 韓的態度是關鍵

2020-01-12 23:50

影／柯文哲認為兩岸關係調整「雙方都需要智慧」

2020-01-12 23:49

總統談台美關係 升級全球合作夥伴

2020-01-12 23:36

蘇內閣 延續拚投資基調

2020-01-12 23:34

立委候選人謝票 北市下屆市長人選話題熱

2020-01-12 23:13

總統選舉得票創新紀錄 林錫耀奠定頭號軍師位置

2020-01-12 23:05

蔡英文連任成功 臉書問「香港的朋友看到了嗎」

2020-01-12 22:59

綠委要改國號 學者：推動心理台獨

2020-01-12 22:12

U值媒／不罷免韓國瑜 對台灣更有利

2020-01-12 21:37

選後續追殺國民黨？ 綠：對事不對人

2020-01-12 21:05

大選後能源發展 綠委：缺電是假議題

2020-01-12 21:05

政黨票被檢討 卓榮泰：絕對是黨中央責任 我沒有委屈

2020-01-12 19:20

爭取立院龍頭？ 柯建銘：尊重蔡總統戰略布局及黨團共識

2020-01-12 18:04

罷韓案能否成立 尹立：關鍵在韓國瑜

2020-01-12 17:06

影／李乾龍要打包走人 侯友宜：艱困時期不該離開

2020-01-12 16:44

最資深女立委黃昭順 27年任期將告終

2020-01-12 16:06

經歷昨夜消沉 韓冰首發文：謝謝，我會時常想起你們

2020-01-12 15:58

角逐台北市長？ 吳怡農：先給我時間沉澱

2020-01-12 15:36

謝龍介雞排祭品文改捐款 選後網友仍敲碗索「排」

2020-01-12 14:47
看更多

熱門文章

韓國瑜取消記者會吃鍋惹議 幕僚：慰勞團隊辛苦

2020-01-12 17:04

可靠消息透露…海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長

2020-01-12 20:15

總統大選輸了 挺韓大將：未來4年我們有更多的事要做

2020-01-13 06:21

國民黨青壯派要求辭立委 吳斯懷：黨要我退我就退

2020-01-12 21:20

蔡勝選…AIT主席喊話 美豬牛再叩關

2020-01-13 00:04

謝龍介籲國民黨傾聽民意 否則就只是「吃飽等死」

2020-01-12 19:29

青壯派開記者會 要求吳敦義即辭主席、下架吳斯懷

2020-01-12 17:50

韓國瑜放鳥國際記者去吃鍋 謝震武怒：還有高雄要顧

2020-01-13 12:12

吳敦義私心誤黨？政壇人士：他為國民黨調頭寸成鬼見愁

2020-01-13 12:09

謝龍介雞排祭品文改捐款 選後網友仍敲碗索「排」

2020-01-12 14:47

那年總統大選投票率比今年高！這2人夾擊 讓國民黨吞首敗

2020-01-13 08:00

因韓國瑜一句話「跟著禿子走」 何庭歡：最奇幻精采的半年

2020-01-13 09:07

「對市民抱歉」 韓國瑜今回市府上班：沒規畫選黨主席

2020-01-13 10:26

吳斯懷回應「黨要我退就退」 羅智強批請神容易送神難

2020-01-12 22:18

孫大千：盼年輕世代不要成下一個蔡英文騙選票犧牲者

2020-01-13 08:50

遭恐嚇「牠還有兩個可以砍」 新科立委王婉諭正式提告2網友

2020-01-13 11:10

取消中外記者會 韓國瑜：支持者情緒高昂幾乎失控

2020-01-13 11:05

李明賢：我也是戰犯 但國民黨改革要對症下藥

2020-01-13 04:53

許淑華為韓國瑜抱不平 批國民黨沒中心思想

2020-01-12 19:29

罷韓案能否成立 尹立：關鍵在韓國瑜

2020-01-12 17:06

影／國民黨大敗 林為洲：中常委導致三大亂

2020-01-12 15:36

蘇起：紅藍綠小三角沒了 藍不再有角色

2020-01-13 00:36

影／被批扯綠後腿 柯文哲：過半還不滿足？

2020-01-12 14:37

蔡政府挑戰／勞保年改、健保財務 2大難關

2020-01-13 01:19

經歷昨夜消沉 韓冰首發文：謝謝，我會時常想起你們

2020-01-12 15:58

罷韓？游盈隆籲蔡英文窮寇莫追 綠委：恐難阻強大民意

2020-01-13 10:35

5成首投族槓父母！嗆草包投菜包 理解家人好難？

2020-01-13 09:00

藍營青壯派起義 游淑慧發難：九二共識應檢討

2020-01-12 14:02

影／高嘉瑜酸像韓國瑜很快會崩盤 賴品妤甜笑謝票

2020-01-12 17:08

誰接黨主席？董念台點名「侯友宜才是高手級人物」

2020-01-13 08:16

影／擊敗顏寬恒成大黑馬 陳柏惟騎鐵車低調謝票

2020-01-12 15:16

開票夜取消記者會吃火鍋挨批 韓國瑜這樣回應

2020-01-13 11:17

影／超催淚！醫師創作歌「天上的你好嗎？」 悼黑鷹殉職將士

2020-01-12 16:47

民眾黨進軍國會 「全台唯一勞動局長」賴香伶擔任總召

2020-01-13 10:35

美學者：韓國瑜大敗是國民黨病徵 須釐清病因

2020-01-12 22:12

韓國瑜接黨主席國民黨就完了？林濁水酸：有差嗎？

2020-01-13 08:17

最資深女立委黃昭順 27年任期將告終

2020-01-12 16:06

國民黨團走向鷹派 藍綠對立恐更嚴重

2020-01-13 00:27

蔡英文連任成功 臉書問「香港的朋友看到了嗎」

2020-01-12 22:59

國民黨青壯派促辭不分區 吳斯懷：尊重黨的體制

2020-01-12 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top