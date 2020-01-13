爭立院龍頭 林為洲：國民黨應提清新中生代對比派系分贓

「反滲透法」去年底強行通過，遭批綠色恐怖，圖為國民黨團戴黑色口罩抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院龍頭之爭，呼聲高的堃(游錫堃)昌(蔡其昌)配，出線機率高，不過柯建銘、陳明文也可能爭取，但都表達尊重黨意。對於新任國會龍頭，國民黨團總召曾銘宗說，國民黨團一定也推自己的正副院長人選。立委林為洲則建議應該提出清新、中生代、有戰力人選，並依黨團民主若討論無共識就假投票，對比民進黨的派系分贓。

時代力量黨主席徐永明則表示，民進黨國會過半的優勢就能自行決定國會龍頭，不過時力還是會透過黨團討論是否表態支持的態度。民眾黨發起人蔡壁如也表示，黨團會先討論，若都不喜歡也可能都反對，民眾黨討厭的是派系分贓，但並非所有民進黨人。

國民黨立委林為洲也提到，以他對民進黨的了解，民進黨內龍頭之爭，派系還是有強大的內部運作力量，尤其新潮流若覺得有機會搶龍頭，新系不會不搶，所以即將登場的民進黨內龍頭之爭，應該是暗潮洶湧。林說，蔡英文或許可以控制柯建銘、陳明文，但未必能控制新系，新系是否有意將蔡其昌扶正？誰說不可能？蔡英文總統也只能在背後運作。

曾銘宗也呼籲，新任立法院正副院長應該落實國會自主，讓朝野維持良好互動，並立出更多有利國計民生的法案，希望2月1日選出的是中華民國的國會議長，非民進黨的國會議長。

徐永明提到，四年前蘇嘉全上任立法院長時，標榜國會議長中立化，引發黨內立委兩極看法，期待不管新屆期龍頭怎麼配，民進黨團還是要能落實國會改革，將聽證權及調查權回歸立院。徐提到，希望新任院長能提出對國會改革的具體主張。