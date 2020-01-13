國會龍頭之爭 民進黨三強鼎立

立院龍頭、正副院長之爭，民進黨在國會過半下，呼聲高的游錫堃(右)搭配蔡其昌出線機率高，柯建銘(左)也有意爭取。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院2月1日新屆期開議，首戰國會龍頭之爭，民進黨內部再現三強鼎立態勢。已有民進黨立委率先跳出來支持正國會派系的行政院前院長游錫堃，並且搭配新潮流、現任立院副院長蔡其昌，但除「堃昌配」呼聲高，4年前禮讓蘇嘉全的總召柯建銘，立委陳明文也都仍保有爭取態勢。

對於接下來的立院正副院長之爭，民進黨立委表示，民進黨是民主多元政黨，國會龍頭怎麼配，沒有什麼誰說好就算。

這名立委說，目前怎麼配都還沒有確定，若有其他人選，都可以來開放討論，但若人要來挑戰，就要先說服大家。

民進黨立委許智傑表示，立院龍頭民進黨勢在必得，黨內人才濟濟，大家應該會先協調看看，最後依照黨內規則選出最適合的人選。

由於先前民進黨決定不分區人選時，總統蔡英文親自邀游錫堃出任政治組第一名，當時綠營人士就認為，這應該就是整體的戰略安排。另外立委陳明文這次的公開表態，則被認為可能是維持身價，持續加溫的作法，但國會龍頭本來大家都有權利參選，民進黨慣例是內部一定會先協調整合好。

至於總召柯建銘部分，據了解，在不分區名單定案前，柯建銘都仍是綠營多數認為適合接棒的人選，在國會的輩分、資歷少人能堪比，縱使在綠委人數屈居劣勢時，依然能從中斡旋，被黨內讚譽為「能夠讓事情實現的人」，但游錫堃出現在不分區名單後，柯建銘的討論聲量降低許多。