童子賢：台灣若重開機 資源要重配置

和碩董事長童子賢表示，台灣多年以來都有資源配置錯誤問題，應該在多方面重新檢討，例如觀光業或生技產業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「施政莫單邊主義、一言堂」

面對「2020台灣重新設定」主題，和碩董事長童子賢表示，台灣多年以來都有資源配置錯誤問題，如果有機會重新開機，應該在多方面重新檢討，比如農業、觀光、生技、文藝等領域，他舉例，台灣占全球人口比例達0.3%，但產業產值只占全球生技醫療0.15%，也就是表現落後，台灣為何不能「進口替代」！

天下雜誌今（13）日舉行2020「天下經濟論壇」，首場論壇主題為「2020台灣重新設定」。對此，童子賢表示，不會因為一場選舉翻轉社會所有問題，重新開機是上帝要不要給第二次機會，資源配置正確會讓我們更有效率，或引領社會變更健康更好。

童子賢表示，台灣社會有很擅長跟忽略的領域，都有資源配置錯誤傾向，如果有機會重新開機，應該在這些方面檢討。台灣很擅長出口貿易，但好幾十年沒調整，現有政策是依照30、40幾年前的產業策略制定，並持續享受它給的紅利，但新的產業方向在哪？

童子賢舉例，台灣人口老化嚴重，帶來很多醫療健保需求，台灣曾在2018年很自豪宣布，生技產值達5千多億（約合美金170億），占全球生技產值比例約0.15%，相反台灣人口占全球0.3%，也就是表現落後。其實台灣有這麼龐大醫療健康需求，但生技醫療產品卻需要仰賴進口，台灣為何不能「進口替代」。

童子賢說，觀光也是一個可以改變方向，台灣每年出國人數達1,700萬，但相反來台觀光只有1,200萬人，台灣社會常常只歸咎內需太小、人口不足的問題，但荷蘭、瑞典都比我們小，觀光表現卻比我們好，這就是資源配置不足的問題，需要去找新方向。

從電子業角度來看，5G、人工智慧（AI）、自駕車是全球新趨勢，是全世界對產業重新開機動作，台灣國際接軌能力不錯，應該把握機會，也許可以擺脫過去台灣在智慧手機產業失落十幾年的狀況，產業拱手讓給韓國的情況。

童子賢也呼籲，總統大選剛剛結束，恭喜蔡總統獲得817萬票，創下歷史新紀錄，讓她有空前授權，及十足的底氣、信心，因此，也要展現更大的包容力，容納更多不同意見的空間。

童子賢呼籲，施政不要單邊主義，多搞多邊主義，不要獨斷獨行，多廣納建言，要容納五湖四海、不要一言堂，並多協商。他舉例，像選舉前通過的反滲透法，很多朋友跟他透露對法案有疑慮，因為手法太過強勢。