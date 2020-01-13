國民黨如何再起？曾帶民進黨谷底重生的林右昌給建議

2020總統立委選舉，民進黨大勝。國民黨中生代逼黨主席吳敦義辭職負責，基隆市長林右昌曾經在九合一大選民進黨慘敗時接下代理黨主席，帶領黨谷底重生，他今天被問到可以給國民黨什麼建議？他說，政黨起起伏伏是很正常的事，最重要是如何把國家未來發展方向這個舵掌好，還要是讓人民能夠信任信賴，這才是政治本質。

這次大選，國民黨慘敗，就像九合一大選民進黨大敗一樣，只是兩個黨角色互換。

基隆市長林右昌當時在九合一大選後，民進黨最危難時出來承擔，接下民進黨代理黨主席，把民進黨從谷底拉上來，當時他最經典的一句話「人民已經不欠民進黨了！」要黨徹底反省，為黨注入很大的改革力量。

「會給國民黨什麼建議，如何從谷底爬上來？」今天早上市長林右昌寫春聯，被記者問到此事，他說，這是國民黨黨內事物，他不好做評論和建議，政黨起起伏伏是很正常的事，最重要是如何把國家未來發展方向，這個舵掌好，還要是讓人民能夠信任信賴，這才是政治本質。