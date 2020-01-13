吳敦義私心誤黨？政壇人士：他為國民黨調頭寸成鬼見愁

吳郭義（前左）過去三年多擔任國民黨主席為國民黨四處借錢，連台東縣前縣長吳俊立（前右）也被他調過頭寸。圖／本報資料照片 分享 facebook 2020大選後，吳敦義成了國民黨內最大戰犯，今天上午也辭黨主席，一點都不讓人意外，因為從國民黨初選以來，吳敦義私心斑斑可考，找來郭台銘參加初選，硬搞個「徵召式初選」找來韓國瑜，傳聞是要卡朱立倫，弄得整個國民黨從去年二月到九月，大半年都烏煙瘴氣。台東政壇人士說，吳敦義私心誤黨害已，但知道內情者應能諒解，同理心，換做是你我都會有私心。

2020大選，處處可見吳敦義私心自用。初選前，吳敦義能說出「論資歷論輩份，國民黨都是黨主席選總統」這種話，（後來因自估自己參加初選也不會勝出，決定退出）初選後，硬是把自己列入不分區名單內，而且還是第四名，引發反彈後，再把自己挪到自認是安全名單的第14名，（唉！可惜了，這次國民黨不分區只拿到13席，差一席吳敦義就有立委做了）。

但知道內情的人都覺得吳敦義會有私心可以理解，也可以諒解，因為從2016年總統大選國民黨敗選後，朱立倫辭主席，吳敦義2017年接任黨主席這三年來，面對執政黨凍結查封黨產，黨部運作、黨工薪水，都要錢，都是吳敦義四處借，借到朋友都避而不見，看到吳敦義電話就會怕。

台東政壇人士就透露，工商協進會理事長林伯豐、高雄侯家等工商界大老闆，甚至無黨籍台東縣前縣長吳俊立，在卸任後經營建築、飯店業，因妹妹台東議長吳秀華兼任國民黨台東縣黨部主委，吳俊立也被吳敦義借過錢。

他說，吳敦義過去三年來，為國民黨四處調頭寸，成「鬼見愁」，2018年他帶領國民黨在縣市長選舉大勝，一口氣拿下15席縣市長，吳敦義會有私心，不意外，換做是你我不會有私心嗎？只是吳敦義帶著國民黨2018年再起，但吳的私心卻也在2020年再次擊垮國民黨。