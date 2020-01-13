遷戶口入籍高雄罷韓？尹立：高雄事高雄人用智慧解決

高雄市長韓國瑜銷假上班第一天，無可避免的要面對罷韓行動。有網友發文指在一月中以前遷戶籍，就能參加選罷活動，媒體今天請問韓有關此事，韓國瑜今天表示坦然面對，這是選舉政治上的考量，他不予評論。社群Wecare高雄發起人尹立表示，從未宣傳任何關於搬遷戶籍的資訊，「高雄的事，高雄人會有智慧與毅力解決。」

公民團體社群Wecare高雄、公民割草行動與台灣基進，發起罷韓行動，3萬份罷韓提議書已送中央選委會，轉高雄市選委會查對。

韓國瑜今天回市府上班，媒體請問對罷韓行動的想法。韓國瑜表示，在他上任兩個月就有這樣的聲音了，這也是民主自由可貴的一面，大家都有公民權，他以平常心面對，市府團隊該做的努力絕不會停止。

媒體詢問聽說社群Wecare請外縣市民眾遷籍到高雄，響應罷韓。韓國瑜回應，第一，市府份內工作要做好；第二，對方想展現民主罷免這一面，對方自己去運作，他並無意見，坦然面對，主軸就是市民希望市府怎麼做，市府就全力以赴。至於號召民眾遷戶籍的事，他認為是選舉政治上的考量，不予評論。

尹立今天上午到三川里里長辦公室，販售罷韓福袋。他表示，罷韓成不成，在於韓國瑜的態度，韓在選前操弄仇恨，製造對立，他並提出「十大假弊案真冤案」，希望韓國瑜道歉。