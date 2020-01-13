被拱接任黨主席聲量大 侯友宜：大家先冷靜

國民黨立委候選人、市議員林金結以及討債名人董念台今早皆在臉書發文表示，認為在這次大選國民黨潰敗後，黨主席吳敦義請辭，新北市長侯友宜是接任黨主席的最佳人選。侯友宜表示，大家先冷靜，把自己角色扮演好，但重複強調，檢討出問題後，「團隊一致往前走。」

林金結在臉書發文，表示贊成國民黨應年輕化，也贊成國民黨應世代交替，但「年輕並非侷限身分證上年齡數字的區別」。

認為現在能帶領、改造，並讓國民黨更貼近民意的人，唯有全國縣市首長評比第一名的新北市長侯友宜，「我要敦請侯友宜市長帶領我們，繼續向前行。」

董念台也表示，侯友宜當屬「第一把」高手級人物，從握有兵權的警政署長、成為朱立倫副手，然後低調往前走，選上了新北市長後，更是謙卑再謙卑的努力做市長。

對此，侯友宜表示，選舉剛結束，大家先靜下心來，好好面對所有問題，冷靜思考下個步驟怎麼走。侯說，每個人都活在當下、把握現在，關心現在該關心的事情。

侯表示，他是新北市長，現在最關心的事情就是長者的健康、市民新年的假期及過年要去的場所安排，先把當下事情做好。

至於國民黨的改革及黨主席適合人選？侯依然表示先做好自己的角色，但也不斷重複說，要檢討問題在哪，然後不斷精進的往前走，「團隊一致往前走。」