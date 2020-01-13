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金鼠年倒數！蔡英文走春將發33萬份錢鼠福袋

2020-01-13 11:15聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

總統府今公布「民國109年總統福袋」。記者賴于榛／攝影
總統府今公布「民國109年總統福袋」。記者賴于榛／攝影
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總統府今公布「民國109年總統福袋」，發言人張文蘭指出，今年將準備33萬份福袋供總統、副總統年節期間至各地走春拜年使用，福袋由擅長圖像創作的設計師陳青琳以插畫方式設計，適逢金鼠年，正面以錢鼠豐收概念作為設計，搭配年度意象主題是攜手同心台灣前進，內頁中間則是一隻咬錢的錢鼠。

張文蘭說，福袋正面有兩個設計概念，由於109年農曆年是金鼠年，因此以錢鼠豐收概念作為設計，搭配今年年度意象主題是「攜手同心、台灣前進」，正面2020的圖像則是老鼠側臉以及趣味的耳朵，旁邊有結石累累的果實，象徵今年會是豐盛一年，也是富饒之地、豐碩飽滿。

翻開內頁，張文蘭說，內頁上方有浮雲飛鳥，中間是一隻咬錢的錢鼠，代表一元復始萬象更新，下方則是田地，象徵肥沃的土地，同時有總統、副總統的署名。

張文蘭表示，一元新幣是老鼠尖尖嘴巴咬著銅錢，也可以看出大腿部分也有銅錢，耳朵也有，環抱的意象則是象徵攜手同心向前的概念。

扁平的福袋也可以變成立體狀，張文蘭說，今年突破以往三角形設計，以四方體的概念設計，內折、外折呈現的圖像不同，外折的話會顯示2020攜手同心、台灣前進，旁邊是金色背景搭配飽滿果實，連接線條代表攜手同心；內頁部分會看到金鼠咬錢，折起來像是撲滿，非常吉利、討喜。

福袋設計師是陳青琳小姐，張文蘭說，陳青琳非常擅長圖像創作，獲得許多獎項，用插畫方式設計非常可愛；至於福袋取得方式，張文蘭表示，在年節期間總統副總統會到各地訪視並發放，屆時走春資訊將公布在總統府全球資訊網，有興趣的民眾可以上網查詢。

總統府今公布「民國109年總統福袋」。記者賴于榛／攝影
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福袋張文蘭春節蔡英文

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