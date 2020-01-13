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接見美智庫 蔡英文：通過反滲透法強化民主防衛機制

2020-01-13 09:56聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片
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立法院去年底三讀通過「反滲透法」，預計15日將公告實施，蔡英文總統今接見華府智庫「美國企業研究院」民主及印太戰略訪問團時也指出，已通過反滲透法來強化民主防衛機制，未來希望跟理念相近的國家合作，針對媒體識讀、民主素養、民主防衛機制等交流，讓台灣持續為世界民主做出貢獻。

2020大選剛結束，蔡英文接連接見外國訪賓，她致詞時表示，很高興各位老朋友新朋友來台灣觀選，關心台灣之外，也在第一時間給台灣最大的支持，台灣跟美國澳洲是印太區域堅實的夥伴，過去三年多來有非常密切的合作，未來也會在災害防救、人道救援、婦女賦權、經濟議題做出更多貢獻，而身為國際社會負責任的一員，我方會持續維持台海穩定跟區域深化合作，促進區域發展。

談到經貿發展，蔡英文說，過去三年在台美共同努力之下，兩國關係是歷來最好狀態，去年美國在台企業紛紛在台擴大投資 相信簽署台美貿易協定將帶動雙方經濟成長、創造雙贏，我方也會持續朝這方向。

蔡英文也說，相信各位對這次來台觀選，都能夠深刻感受到台灣人民對於選舉的熱情，對台灣未來的關心，對民主自由的堅持，台灣是守護民主價值的第一道防線，上個月也通過反滲透法來強化民主防衛機制，未來希望跟理念相近的國家合作，針對媒體識讀、民主素養、民主防衛機制等交流，讓台灣可以持續為世界民主做出貢獻。

由於部分觀選團訪賓來自澳洲，蔡英文也說，這段時間澳洲遭遇森林野火災情我方深感遺憾，也願意提供任何需要的協助。

蔡英文反滲透法

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