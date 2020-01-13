總統大選輸了 挺韓大將：未來4年我們有更多的事要做

2020總統及立委選舉，蔡英文總統囊括817萬餘選票，獲得壓倒性勝利，得票數也創下民選總統史上最高票；民進黨更拿下61席國會席次，突破過半門檻，再次完全執政。選舉結束了，韓粉心碎滿地，前外交官也是挺韓大將介文汲說，非常意外，但無需洩氣，「未來四年我們有更多的事要做。」

介文汲在臉書貼文說，他非常意外，但無需洩氣，大家的選擇及努力並沒有錯，更不會白費。

「未來4年我們有更多的事要做」，因為台灣過去3年多所經歷的問題將繼續存在，且隨著同一批人繼續執政，這個國家還會朝過去3年多的同樣方向前進，原有問題會更加尖銳、更加迫促、更加難解！

介文汲說，民進黨這次的高得票率會令他們更小看他人、輕蔑他人、甚至迫害他人。需要大家更堅定、更努力、更大聲地站在公理、正義、弱勢的一邊，捍衛我們的尊嚴、家園、社會、國家。

香港反送中事件幫了民進黨的大忙，但國民黨本身的問題也難辭其咎，若不能作脫胎換骨的改變，若不能許諾年輕人一個美好的未來，如何能在四年後贏回執政？