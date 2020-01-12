影／柯文哲認為兩岸關係調整「雙方都需要智慧」

台北市長柯文哲12日深夜搭乘中華航空公司班機，前往歐洲捷克、拉脫維亞、愛沙尼亞及芬蘭等4國進行城市交流訪問。登機前柯文哲接受媒體訪問時表示，未來兩岸關係如何調整，雙方都需要智慧。

柯文哲12日晚間9時餘抵達桃園機場，多名持台灣民眾黨旗幟的民眾在出境大廳等候送機，柯文哲出現時，這些民眾上前索取簽名或合照，雙方互動熱絡。

登機前柯文哲接受媒體訪問時談到未來如何解開現有兩岸關係的僵局？柯文哲表示，這次總統大選，有人提到「共產黨是國民黨的豬隊友」，最後開出的選票也反映了台灣民意的態度。他認為，面對問題是解決問題的第一步，過去大陸常常推出惠台措施，結果台灣人越跑越遠，代表過去大陸打壓的方式還是有問題，因此要記住「西風和太陽」的故事。

柯文哲說，民主政治是顯現新民意的方法，既然台灣的新民意是這樣，在談論兩岸關係時，對岸最喜歡講「在既有的基礎之上」，那台灣的選票也是在既有的政治基礎之上，再看看怎麼調整，雙方都需要智慧。

針對未來立法院長的選舉，柯文哲指出，民進黨單獨過半，台灣民眾黨基本上就是「不關鍵少數」，所以民進黨未來要怎麼幹就怎麼幹，立法院長人選的問題，民進黨就已經決定了，台灣民眾黨並沒有什麼合縱連橫問題，台灣民眾黨也沒有辦法去影響他們。

柯文哲說，台灣民眾黨接下來就是2個目的，一個是示範，一個是學習，許多國政都需要熟悉。