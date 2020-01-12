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綠委要改國號 學者：推動心理台獨

2020-01-12 22:12台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

民進黨立委林靜儀選前曾說：希望未來修憲把國號中華民國改成台灣，並強調這是我國內政...
民進黨立委林靜儀選前曾說：希望未來修憲把國號中華民國改成台灣，並強調這是我國內政，與北京無關。(Photo by 影片截圖)
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民進黨立委林靜儀選前受訪時曾拋出驚人之語：希望未來修憲，把國號中華民國改成台灣。選後民進黨會朝向修憲的方向嗎？警大助理教授王智盛指出，民進黨將持續「維持現狀」的基調。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲也認為，蔡英文並未將選戰定位成統獨。

但孫文學校總校長張亞中認為，民進黨不能也不敢法理台獨。政大國際關係研究中心研究員嚴震生則說，蔡英文要推動的是「心理台獨」。

續推動心理台獨

「民進黨不能做也不敢做法理台獨。」張亞中指出，不能做是因為民進黨在國會的席次不到四分之三，未達修憲門檻，而在現實中民進黨怕碰觸中共底線，也不敢推動台獨。

「民進黨內部有一批想要獨立的人，雖然不滿意蔡英文的政策，但也可以接受，而林靜儀的說法正是代表這一群人的想法。」嚴震生說，蔡英文暗中推動的是「心理台獨」，這是一套可長可久的策略，只要大家心理上都討厭中國，民進黨就可以持續執政。

親綠學者王智盛則認為，林靜儀不能代表民進黨，她的說法也和民進黨的政策有落差，因此很快辭去發言人的職務，而民進黨的兩岸政策將持續「維持現狀」的基調不變。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲指出，蔡英文在勝選感言中提到「民主的重量、自由的滋味」，顯示出蔡英文並未將選戰定位為統獨之戰。

在中美夾縫討便宜

嚴震生認為，未來4年的外交關係和過去4年恐怕差不多，包含兩岸不談判、國際空間限縮、邦交國減少、兩岸持續貿易往來，唯一寄望的是美國和其他大國都討厭中國，台灣或許可以從中得到一些好處，但嚴震生話鋒一轉，指出若是兩岸真的發生衝突，歐美會來拯救台灣嗎？我們要把希望寄託在不確定的因素上？

嚴震生也提到加泰隆尼亞的例子，西班牙作為民主國家，將加泰隆尼亞的領袖關進監牢，而國際社會卻沒有站在加泰隆尼亞這一邊譴責西班牙，更何況是對更強大的中國。

針對即將屆滿10年的ECFA，張亞中認為蔡英文並不想要中止，但有可能試圖與美國和東南亞諸國簽署FTA，以努力取代中國作為台灣第一大貿易夥伴的角色。

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民進黨蔡英文台獨

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