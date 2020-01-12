大選後能源發展 綠委：缺電是假議題

大選後能源政策何去何從？立委蔡適應12日表示，離岸風電這幾次拍賣競標的結果，價格出來是2點多塊，降幅已經非常大。隨著綠能趨勢，核電、中火也會逐步調降，不會有缺電的問題。親民黨立委李鴻鈞質疑，離岸風電所佔能源配比極少。學者廖達琪則說，高電價、高汙染、用肺發電，都不容執政黨忽視。

核能火電自然除役

「核四公投沒有意義的原因是，核四本身就是未完工的建築物。」蔡適應說，除非要蓋新的核電廠，現有的貢寮核電廠不可能繼續做下去，因為它的設備已經損壞故障，除非政府有計畫要蓋新的，但現在並沒有這個計畫。目前來講也沒有缺電問題，去年整年沒有缺電，備轉容量也運作得非常好。

「能源轉型已經一步步在落實，缺電是個假議題。」蔡適應說，核一、核二廠是因為新北市政府沒有發給乾式儲電廠延役，所以時間到了就必須要除役，核三廠的狀況也是如此。至於核四廠，因為整個廠還沒有完工，處在一個未完工的狀態，也沒有編列相關的預算，當然也就不會啟用了，也就沒有核四復建的問題。

電價暫無調漲問題

蔡適應說，電力在全國有不同的分配，台電目前是並沒有要漲電價，108年度的總預算看來，台電是有盈餘的，暫時應該沒有漲電價的問題。關於非核家園的時間表，只要核電廠沒有要延役，自然就會落實非核家園，應該要正常看待各種能源配比，電廠到期就自動除役，就這麼簡單。

冬天風電夏天光電<

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「總不能減煤也不做、再生能源也不做，然後又要求電價不要漲，這個是不可能的。」立委李俊俋也說，離岸風電的趨勢是愈來愈便宜，不會愈來愈貴，台灣只要在這個部分做得愈多，整體電價也會愈來愈便宜，不會愈來愈貴，大概也不會有缺電的問題。

「未來就是冬天用風電、夏天用光電，減煤、減核都是像這樣一步步來。」李俊俋說，非核家園因為公投結果的關係，電業法也有所修改，並不以2025為大限，未來核能在能源的配比會愈來愈少，這部分用再生能源去補足，中火的問題主要是機組老舊，未來燃煤發電會慢慢改成天然氣。

在野黨質疑可行性

親民黨立委李鴻鈞則表示，離岸風電真正佔的能源配比是少之又少，現在的火力發電又會造成空汙問題，就要看燃氣發電如何把比例提升，但是燃氣發電又沒有儲存槽。非核家園不只是能源政策，也牽涉到整個國家的產業政策，看未來國家產業要走哪個方向，需要用多少電，再去做調整。中火跟PM2.5的癥結也在此。

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