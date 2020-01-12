親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨搶不分區
各分區立委出爐
大選結果各界評
投票現場最前線
政治
軍事
綜合

畏罪自殺？ 大馬女華僑分屍案兇嫌陳屍基隆民宅

人選出爐！海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長

大選後能源發展 綠委：缺電是假議題

2020-01-12 21:05台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

大選後能源政策何去何從？立委蔡適應12日表示，離岸風電這幾次拍賣競標的結果，價格出來是2點多塊，降幅已經非常大。隨著綠能趨勢，核電、中火也會逐步調降，不會有缺電的問題。親民黨立委李鴻鈞質疑，離岸風電所佔能源配比極少。學者廖達琪則說，高電價、高汙染、用肺發電，都不容執政黨忽視。

核能火電自然除役

核四公投沒有意義的原因是，核四本身就是未完工的建築物。」蔡適應說，除非要蓋新的核電廠，現有的貢寮核電廠不可能繼續做下去，因為它的設備已經損壞故障，除非政府有計畫要蓋新的，但現在並沒有這個計畫。目前來講也沒有缺電問題，去年整年沒有缺電，備轉容量也運作得非常好。

「能源轉型已經一步步在落實，缺電是個假議題。」蔡適應說，核一、核二廠是因為新北市政府沒有發給乾式儲電廠延役，所以時間到了就必須要除役，核三廠的狀況也是如此。至於核四廠，因為整個廠還沒有完工，處在一個未完工的狀態，也沒有編列相關的預算，當然也就不會啟用了，也就沒有核四復建的問題。

電價暫無調漲問題

蔡適應說，電力在全國有不同的分配，台電目前是並沒有要漲電價，108年度的總預算看來，台電是有盈餘的，暫時應該沒有漲電價的問題。關於非核家園的時間表，只要核電廠沒有要延役，自然就會落實非核家園，應該要正常看待各種能源配比，電廠到期就自動除役，就這麼簡單。

冬天風電夏天光電<

P>

「總不能減煤也不做、再生能源也不做，然後又要求電價不要漲，這個是不可能的。」立委李俊俋也說，離岸風電的趨勢是愈來愈便宜，不會愈來愈貴，台灣只要在這個部分做得愈多，整體電價也會愈來愈便宜，不會愈來愈貴，大概也不會有缺電的問題。

「未來就是冬天用風電、夏天用光電，減煤、減核都是像這樣一步步來。」李俊俋說，非核家園因為公投結果的關係，電業法也有所修改，並不以2025為大限，未來核能在能源的配比會愈來愈少，這部分用再生能源去補足，中火的問題主要是機組老舊，未來燃煤發電會慢慢改成天然氣。

在野黨質疑可行性

親民黨立委李鴻鈞則表示，離岸風電真正佔的能源配比是少之又少，現在的火力發電又會造成空汙問題，就要看燃氣發電如何把比例提升，但是燃氣發電又沒有儲存槽。非核家園不只是能源政策，也牽涉到整個國家的產業政策，看未來國家產業要走哪個方向，需要用多少電，再去做調整。中火跟PM2.5的癥結也在此。

【更多精采內容，詳見

電價蔡適應核四

延伸閱讀

總統蔡英文贏大選 新加坡表達祝賀

成功連任立委謝票 鄭運鵬：這次總統大選對立最...

關注總統大選 德媒：台灣選擇自由民主、北京誤...

總統大選被形容「世代之爭」 吳念真向小朋友致...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

選後續追殺國民黨？ 綠：對事不對人

2020-01-12 21:05

政黨票被檢討 卓榮泰：絕對是黨中央責任 我沒有委屈

2020-01-12 19:20

爭取立院龍頭？ 柯建銘：尊重蔡總統戰略布局及黨團共識

2020-01-12 18:04

罷韓案能否成立 尹立：關鍵在韓國瑜

2020-01-12 17:06

影／李乾龍要打包走人 侯友宜：艱困時期不該離開

2020-01-12 16:44

最資深女立委黃昭順 27年任期將告終

2020-01-12 16:06

經歷昨夜消沉 韓冰首發文：謝謝，我會時常想起你們

2020-01-12 15:58

角逐台北市長？ 吳怡農：先給我時間沉澱

2020-01-12 15:36

謝龍介雞排祭品文改捐款 選後網友仍敲碗索「排」

2020-01-12 14:47

選後盤整／北市府小內閣異動 研考會主委請辭獲准

2020-01-12 13:05

民進黨國會過半 黨政持續借重卓榮泰、羅文嘉長才

2020-01-12 12:51

坐穩閣揆 蘇貞昌擋蘇嘉全靠戰功

2020-01-12 12:51

記者悄悄話／立委敗選 蔡培慧還是回家了

2020-01-12 12:51

新厚紙板票匭選民投票好空虛 選委會：造價便宜重量輕

2020-01-12 12:49

61席國會獨大 綠委要續當橡皮章？

2020-01-12 12:30

影／趙天麟：民意如流水 罷韓行動絕對不會停止

2020-01-12 12:30

國民黨立院黨團 形勢艱困恐成鷹派

2020-01-12 12:29

觀察站／綠國會過半 監督難使力 國會再暴衝

2020-01-12 12:28

300萬事件 陳明文政治能量已受損

2020-01-12 12:23

柯建銘上次退出 議長人選仍熱門

2020-01-12 12:21

游錫堃再度紅塵 蘇規游隨？

2020-01-12 12:20

國會龍頭綠囊中物 游錫堃蔡其昌搭檔機率高

2020-01-12 12:17

民進黨席次過半 新國會再演強渡關山？

2020-01-12 12:16

子弟兵2020選戰幾乎全軍覆沒 郭台銘：我個人沒有得失

2020-01-12 11:52

陳水扁宣布退出政壇 高嘉瑜：多休息、保重身體

2020-01-12 11:32

加入民進黨？洪慈庸：目前沒相關想法與打算

2020-01-12 11:31

阿扁發退政壇聲明 陳致中：不方便多談

2020-01-12 11:10

被綠營批評攪局者 柯文哲酸：都過半還不滿足？

2020-01-12 11:05

影／劉櫂豪順利連任：配合縣府爭取打通26線

2020-01-12 11:04

蔡英文深綠大本營嘉縣得票創新高 唯獨阿里山鄉輸

2020-01-12 10:53

沒有要高虹安裸退 蔡壁如：我們就像一家人

2020-01-12 09:52

全國第二高票 陳亭妃得票率69.77％今車隊謝票

2020-01-12 09:32

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

2020-01-12 08:29

AIT主席莫健籲兩岸對話 盼解決美豬牛問題

2020-01-12 03:54

反滲透法周三公告 台商皮皮剉

2020-01-12 01:18

田中「章魚哥」又發威！ 7度神準預測總統大選

2020-01-11 22:44

蔡英文總統 發表勝選感言向選民揮手致意

2020-01-11 22:35

高嘉瑜挑戰立委勝選 未來劍指台北市長

2020-01-11 21:51

影／嘉義縣市綠營全壘打 陳明文：關鍵在年輕人返鄉

2020-01-11 21:00
看更多

熱門文章

「郭家軍」全軍覆沒 傳郭台銘震怒要高虹安退出民眾黨

2020-01-11 22:42

2020各縣市立委完整當選名單 國民黨奪25席、民進黨搶下48席

2020-01-11 22:37

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

2020-01-12 08:29

預測台選情神人級日本學者分析 國民黨敗在兩點

2020-01-12 09:01

總統選舉結束了 他憂台灣種種危機恐怕才正要開始

2020-01-12 06:56

2020立委選舉圖表一覽／國會席次綠再過半 民眾黨竄起成第三大黨

2020-01-12 08:30

政黨票開票結果／民眾黨成功竄起 看哪6黨拿到選舉補助款

2020-01-12 08:07

韓國瑜取消記者會吃鍋惹議 幕僚：慰勞團隊辛苦

2020-01-12 17:04

國民黨被打趴原因 他指是討厭共產黨加討厭韓國瑜

2020-01-12 07:29

選戰觀察／國民黨重返執政南柯夢 韓國瑜敗選歸咎3主因

2020-01-11 21:12

2020大選不分區立委當選名單／藍綠皆拿13席 黃國昌吳敦義都落選

2020-01-12 00:49

國民黨傳勸進馬英九回任黨魁 黨內人士：馬會有使命感

2020-01-12 13:37

藍慘敗 學者：韓國瑜退守高雄、吳敦義退隱江湖吧！

2020-01-12 00:11

郭台銘選後首度發文：樂意與新國會立委接觸

2020-01-12 11:21

落選立委後的下一步？黃國昌回應了

2020-01-12 00:33

乘著小燈泡的愛前進國會 王婉諭期許照亮台灣

2020-01-11 22:02

卜睿哲談台選：「一國兩制」大門早已關上

2020-01-12 04:30

2020大選投票率達74.90% 超越2012總統選舉

2020-01-11 23:19

韓國瑜敗選氣到凍末條！韓粉包圍高雄黨部高喊「驗票」

2020-01-11 21:32

罷韓團體展開「215日長征」 韓國瑜面臨三階段嚴苛考驗

2020-01-11 22:45

擁有11萬挺韓社團 臥底藏匿一年開票後「不演了」

2020-01-11 21:35

紐時：台灣選民痛擊北京 看大陸如何接招

2020-01-12 09:56

2020選舉落幕 黃國昌：未來在公民社會與大家繼續努力

2020-01-11 21:18

「血滴子」確定進軍國會 蔡壁如：感謝大家對我們的期待

2020-01-11 22:30

蔡英文勝選感言：持續打造更好的國家

2020-01-11 21:28

田中「章魚哥」又發威！ 7度神準預測總統大選

2020-01-11 22:44

時力不分區立委拿三席 小燈泡媽王婉諭進黃國昌out

2020-01-11 22:15

青壯派開記者會 要求吳敦義即辭主席、下架吳斯懷

2020-01-12 17:50

新竹縣總統立委候選人得票數出爐 投票率75%

2020-01-11 21:48

國民黨敗選趕跳船？ 文傳會主委昨深夜突退媒體框

2020-01-12 00:09

美學者：蔡英文勝選可能讓台灣未來更晦暗

2020-01-12 13:26

蔡英文連任成功 苦苓曝5位最佳助選員

2020-01-11 23:38

百年難得政治奇才 韓國瑜大起大落下一步成難題

2020-01-11 22:39

蔡英文大贏韓國瑜260萬票 館長：年輕人救了台灣

2020-01-11 23:29

人選出爐！海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長

2020-01-12 20:15

韓國瑜也應檢討 青壯派：守好高雄別選黨主席

2020-01-11 22:25

不分區席次 藍綠各13席民眾黨5席時力3席

2020-01-11 23:04

BBC：蔡英文總統連任 中國做錯了嗎？

2020-01-12 10:39

新秀逆襲成功！黃昭順8連霸劃下休止符 本屆還有哪些連任立委落馬

2020-01-12 00:06

選前預測韓國瑜大贏蔡英文120萬票 陳揮文開票夜二度道歉

2020-01-12 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top