親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨搶不分區
各分區立委出爐
大選結果各界評
投票現場最前線
政治
軍事
綜合

畏罪自殺？ 大馬女華僑分屍案兇嫌陳屍基隆民宅

人選出爐！海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長

選後續追殺國民黨？ 綠：對事不對人

2020-01-12 21:05台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

圖說：民進黨大勝恐追擊國民黨？綠營表示落實轉型正義及黨產會是「對事不對人」的政治...
圖說：民進黨大勝恐追擊國民黨？綠營表示落實轉型正義及黨產會是「對事不對人」的政治動作，學者認為民進黨的力道應會趨緩。（photo by 本報資料）
分享
民進黨再度完全執政，國民黨恐繼續遭夾殺？中山大學政治研究所教授廖達琪12日受訪時表示，國民黨面對挑戰不見得是壞事，「畢竟他們缺乏改革的動力。」淡大整合戰略科技中心執行長蘇紫雲及人權律師李勝雄都指出，黨產會及轉型正義落實是對事不對人，「沒有追殺的問題」。

廖：追擊力道趨緩

2020大選民進黨再度完全執政，恐將消滅國民黨以鞏固之後10至20年的政黨優勢。廖達琪認為，蔡英文應該會以比較緩和的路線去面對國民黨，畢竟她曾說，「不要忘記擁抱身邊的國民黨支持者」，而主打跟中國比較友善的主張，也在這次選舉中遭到否決，讓民進黨意識到自己是主流民意，應不會大動作攻擊對手。

「民進黨內部的群體意見很複雜，是不是能擺平內部的爭議是一個問題。」廖達琪指出，民進黨認為已經取代國民黨，比較符合台灣的調性，但不排除民進黨的黨性會將國民黨趕盡殺絕，機率一定存在，而且比例不低，她說，「如果這樣不見得是壞事，因為國民黨說實在真的缺乏改革的動力。」

要正義不要追殺

曾任台獨聯盟副主席的李勝雄則表示，轉型正義及不當黨產都應該繼續落實，但都是「對事不對人」。他說：「像是蔣萬安的祖父是蔣經國，我們不會去究責他，但他們面對受害者還是應該要身段放軟。」他直言，民進黨即便有所動作，也是以「公開譴責，把過去留在歷史」為核心，沒有追殺的問題。

舉凡德國等曾面臨國內族群撕裂嚴重的國家，都是以正視歷史的方式去面對受害者。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲說，執政黨曾不當取得的財產還諸於民，給當初被強取豪奪的人一個正義，並不是針對國民黨。他說：「像是二戰時，美國也花費了不少心力將納粹侵佔人民的不管是雕像或畫作等文化財歸還。」

【更多精采內容，詳見

國民黨民進黨黨產會

延伸閱讀

民進黨走向獨立？ 獨派人權律師：非當務之急

國民黨敗選 青壯世代檢討兩岸論述聲浪湧現

許淑華為韓國瑜抱不平 批國民黨沒中心思想

國民黨青壯派促辭不分區 吳斯懷：尊重黨的體制

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

大選後能源發展 綠委：缺電是假議題

2020-01-12 21:05

政黨票被檢討 卓榮泰：絕對是黨中央責任 我沒有委屈

2020-01-12 19:20

爭取立院龍頭？ 柯建銘：尊重蔡總統戰略布局及黨團共識

2020-01-12 18:04

罷韓案能否成立 尹立：關鍵在韓國瑜

2020-01-12 17:06

影／李乾龍要打包走人 侯友宜：艱困時期不該離開

2020-01-12 16:44

最資深女立委黃昭順 27年任期將告終

2020-01-12 16:06

經歷昨夜消沉 韓冰首發文：謝謝，我會時常想起你們

2020-01-12 15:58

角逐台北市長？ 吳怡農：先給我時間沉澱

2020-01-12 15:36

謝龍介雞排祭品文改捐款 選後網友仍敲碗索「排」

2020-01-12 14:47

選後盤整／北市府小內閣異動 研考會主委請辭獲准

2020-01-12 13:05

民進黨國會過半 黨政持續借重卓榮泰、羅文嘉長才

2020-01-12 12:51

坐穩閣揆 蘇貞昌擋蘇嘉全靠戰功

2020-01-12 12:51

記者悄悄話／立委敗選 蔡培慧還是回家了

2020-01-12 12:51

新厚紙板票匭選民投票好空虛 選委會：造價便宜重量輕

2020-01-12 12:49

61席國會獨大 綠委要續當橡皮章？

2020-01-12 12:30

影／趙天麟：民意如流水 罷韓行動絕對不會停止

2020-01-12 12:30

國民黨立院黨團 形勢艱困恐成鷹派

2020-01-12 12:29

觀察站／綠國會過半 監督難使力 國會再暴衝

2020-01-12 12:28

300萬事件 陳明文政治能量已受損

2020-01-12 12:23

柯建銘上次退出 議長人選仍熱門

2020-01-12 12:21

游錫堃再度紅塵 蘇規游隨？

2020-01-12 12:20

國會龍頭綠囊中物 游錫堃蔡其昌搭檔機率高

2020-01-12 12:17

民進黨席次過半 新國會再演強渡關山？

2020-01-12 12:16

子弟兵2020選戰幾乎全軍覆沒 郭台銘：我個人沒有得失

2020-01-12 11:52

陳水扁宣布退出政壇 高嘉瑜：多休息、保重身體

2020-01-12 11:32

加入民進黨？洪慈庸：目前沒相關想法與打算

2020-01-12 11:31

阿扁發退政壇聲明 陳致中：不方便多談

2020-01-12 11:10

被綠營批評攪局者 柯文哲酸：都過半還不滿足？

2020-01-12 11:05

影／劉櫂豪順利連任：配合縣府爭取打通26線

2020-01-12 11:04

蔡英文深綠大本營嘉縣得票創新高 唯獨阿里山鄉輸

2020-01-12 10:53

沒有要高虹安裸退 蔡壁如：我們就像一家人

2020-01-12 09:52

全國第二高票 陳亭妃得票率69.77％今車隊謝票

2020-01-12 09:32

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

2020-01-12 08:29

AIT主席莫健籲兩岸對話 盼解決美豬牛問題

2020-01-12 03:54

反滲透法周三公告 台商皮皮剉

2020-01-12 01:18

田中「章魚哥」又發威！ 7度神準預測總統大選

2020-01-11 22:44

蔡英文總統 發表勝選感言向選民揮手致意

2020-01-11 22:35

高嘉瑜挑戰立委勝選 未來劍指台北市長

2020-01-11 21:51

影／嘉義縣市綠營全壘打 陳明文：關鍵在年輕人返鄉

2020-01-11 21:00
看更多

熱門文章

「郭家軍」全軍覆沒 傳郭台銘震怒要高虹安退出民眾黨

2020-01-11 22:42

2020各縣市立委完整當選名單 國民黨奪25席、民進黨搶下48席

2020-01-11 22:37

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

2020-01-12 08:29

預測台選情神人級日本學者分析 國民黨敗在兩點

2020-01-12 09:01

總統選舉結束了 他憂台灣種種危機恐怕才正要開始

2020-01-12 06:56

2020立委選舉圖表一覽／國會席次綠再過半 民眾黨竄起成第三大黨

2020-01-12 08:30

政黨票開票結果／民眾黨成功竄起 看哪6黨拿到選舉補助款

2020-01-12 08:07

韓國瑜取消記者會吃鍋惹議 幕僚：慰勞團隊辛苦

2020-01-12 17:04

國民黨被打趴原因 他指是討厭共產黨加討厭韓國瑜

2020-01-12 07:29

選戰觀察／國民黨重返執政南柯夢 韓國瑜敗選歸咎3主因

2020-01-11 21:12

2020大選不分區立委當選名單／藍綠皆拿13席 黃國昌吳敦義都落選

2020-01-12 00:49

國民黨傳勸進馬英九回任黨魁 黨內人士：馬會有使命感

2020-01-12 13:37

藍慘敗 學者：韓國瑜退守高雄、吳敦義退隱江湖吧！

2020-01-12 00:11

郭台銘選後首度發文：樂意與新國會立委接觸

2020-01-12 11:21

落選立委後的下一步？黃國昌回應了

2020-01-12 00:33

乘著小燈泡的愛前進國會 王婉諭期許照亮台灣

2020-01-11 22:02

卜睿哲談台選：「一國兩制」大門早已關上

2020-01-12 04:30

2020大選投票率達74.90% 超越2012總統選舉

2020-01-11 23:19

韓國瑜敗選氣到凍末條！韓粉包圍高雄黨部高喊「驗票」

2020-01-11 21:32

罷韓團體展開「215日長征」 韓國瑜面臨三階段嚴苛考驗

2020-01-11 22:45

擁有11萬挺韓社團 臥底藏匿一年開票後「不演了」

2020-01-11 21:35

紐時：台灣選民痛擊北京 看大陸如何接招

2020-01-12 09:56

2020選舉落幕 黃國昌：未來在公民社會與大家繼續努力

2020-01-11 21:18

「血滴子」確定進軍國會 蔡壁如：感謝大家對我們的期待

2020-01-11 22:30

蔡英文勝選感言：持續打造更好的國家

2020-01-11 21:28

田中「章魚哥」又發威！ 7度神準預測總統大選

2020-01-11 22:44

時力不分區立委拿三席 小燈泡媽王婉諭進黃國昌out

2020-01-11 22:15

青壯派開記者會 要求吳敦義即辭主席、下架吳斯懷

2020-01-12 17:50

新竹縣總統立委候選人得票數出爐 投票率75%

2020-01-11 21:48

國民黨敗選趕跳船？ 文傳會主委昨深夜突退媒體框

2020-01-12 00:09

美學者：蔡英文勝選可能讓台灣未來更晦暗

2020-01-12 13:26

蔡英文連任成功 苦苓曝5位最佳助選員

2020-01-11 23:38

百年難得政治奇才 韓國瑜大起大落下一步成難題

2020-01-11 22:39

蔡英文大贏韓國瑜260萬票 館長：年輕人救了台灣

2020-01-11 23:29

人選出爐！海軍司令黃曙光 將擔任參謀總長

2020-01-12 20:15

韓國瑜也應檢討 青壯派：守好高雄別選黨主席

2020-01-11 22:25

不分區席次 藍綠各13席民眾黨5席時力3席

2020-01-11 23:04

BBC：蔡英文總統連任 中國做錯了嗎？

2020-01-12 10:39

新秀逆襲成功！黃昭順8連霸劃下休止符 本屆還有哪些連任立委落馬

2020-01-12 00:06

選前預測韓國瑜大贏蔡英文120萬票 陳揮文開票夜二度道歉

2020-01-12 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top