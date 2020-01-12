選後續追殺國民黨？ 綠：對事不對人

圖說：民進黨大勝恐追擊國民黨？綠營表示落實轉型正義及黨產會是「對事不對人」的政治動作，學者認為民進黨的力道應會趨緩。（photo by 本報資料） 分享 facebook 民進黨再度完全執政，國民黨恐繼續遭夾殺？中山大學政治研究所教授廖達琪12日受訪時表示，國民黨面對挑戰不見得是壞事，「畢竟他們缺乏改革的動力。」淡大整合戰略科技中心執行長蘇紫雲及人權律師李勝雄都指出，黨產會及轉型正義落實是對事不對人，「沒有追殺的問題」。

廖：追擊力道趨緩

2020大選民進黨再度完全執政，恐將消滅國民黨以鞏固之後10至20年的政黨優勢。廖達琪認為，蔡英文應該會以比較緩和的路線去面對國民黨，畢竟她曾說，「不要忘記擁抱身邊的國民黨支持者」，而主打跟中國比較友善的主張，也在這次選舉中遭到否決，讓民進黨意識到自己是主流民意，應不會大動作攻擊對手。

「民進黨內部的群體意見很複雜，是不是能擺平內部的爭議是一個問題。」廖達琪指出，民進黨認為已經取代國民黨，比較符合台灣的調性，但不排除民進黨的黨性會將國民黨趕盡殺絕，機率一定存在，而且比例不低，她說，「如果這樣不見得是壞事，因為國民黨說實在真的缺乏改革的動力。」

要正義不要追殺

曾任台獨聯盟副主席的李勝雄則表示，轉型正義及不當黨產都應該繼續落實，但都是「對事不對人」。他說：「像是蔣萬安的祖父是蔣經國，我們不會去究責他，但他們面對受害者還是應該要身段放軟。」他直言，民進黨即便有所動作，也是以「公開譴責，把過去留在歷史」為核心，沒有追殺的問題。

舉凡德國等曾面臨國內族群撕裂嚴重的國家，都是以正視歷史的方式去面對受害者。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲說，執政黨曾不當取得的財產還諸於民，給當初被強取豪奪的人一個正義，並不是針對國民黨。他說：「像是二戰時，美國也花費了不少心力將納粹侵佔人民的不管是雕像或畫作等文化財歸還。」

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