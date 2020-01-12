政黨票被檢討 卓榮泰：絕對是黨中央責任 我沒有委屈

民進黨二合一選舉大勝，不過黨內也掀起檢討數位現任立委落選及政黨票得票不如預期的聲音。對此民進黨主席卓榮泰表示，他所走過的路從沒有委屈，所發生過的事在當下總是最完美的，但下次會不會做同樣的決定？是可以歸零思考的。政黨票不如預期，這絕對是黨中央整體的責任，多位現任立委失利，這絕對是黨中央輔選的責任，他都願意檢討。

卓榮泰稍早透過臉書表示，大選已經結束了，社會互信互重的和解工程必須開始，輸贏勝敗都過去了，國家要向前走，社會要和諧，經濟要穩定發展，人民要休養生息，不能再計較對立。

卓榮泰說，這一年在黨中央當然有許多風風雨雨，他就是來解決問題，否則要黨中央幹嘛？也不必為誰叫屈，他也不覺得有委屈，許多事情，一開始有困難，最後總是得到圓滿；任何過程就算有爭論，眾人的自我節制，最後也一定有一種可以處理的機制，這就是民主，「就是我們用畢生信念要來維護的，不是嗎？」

卓提出八點檢討，一、他所走過的路從沒有委屈，所發生過的事在當下總是最完美的，但下次會不會做同樣的決定？是可以歸零思考的。第二，選舉結果，黨的政黨票不如預期，這絕對是黨中央整體的責任，第三，多位現任立委失利，這絕對是黨中央輔選的責任，第四，多位年輕世代參選人未能順利當選，這絕對是黨中央提名策略、輔選不周的責任。

卓榮泰說，第五，不分區立委僅僅當選13席，這絕對是黨中央文宣、整體運作的責任，第六，跟新興政黨的合作未能更積極展開，這絕對是黨中央力有未逮的責任，第七，回頭看看2016、2018、2020，台灣人民已經不可能給任何人、任何政黨一張長期的授權，選舉風向會快速改變，被監督的對象會快速被取代。唯一的不變就是我們的民主制度不能改變，第八，台灣已經進入沒有所謂「藍綠板塊」的時代，就看誰能呼喚各個世代加入，誰的進步比較快？

卓表示，昨晚原本他決定不再在臉書發言，但是突然看到一些為黨中央抱屈及指責、檢討黨中央的聲音，不得不再次拜託各位，「我們沒有委屈、分工沒有不順、彼此沒有抱怨！黨一定會進行「改組、檢討」或「檢討、改組」，不必急於一天。」

他說，現在全國人民最願意看到是民進黨真真正正的團結整合、正正當當的行事風格、扎扎實實的組織經營、清清白白的公職人員，真的不要讓人民失望，以為又要進入下一場風暴之中，「同志們、關心的夥伴們、不同意見的朋友、所有所有的國人同胞，這時我們最需要的是互信互重，啟動社會和解工程。放下吧！

未來四年才是我們黨最嚴峻的考驗，更多更重要的工作等著你們呢！」