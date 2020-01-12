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角逐台北市長？ 吳怡農：先給我時間沉澱

2020-01-12 15:36聯合報 記者張世杰／台北即時報導

2020大選昨天投開票，台北市立委第三選區「雙帥之爭」落幕，民進黨吳怡農未拿下勝...
2020大選昨天投開票，台北市立委第三選區「雙帥之爭」落幕，民進黨吳怡農未拿下勝利，今天下午進行車隊謝票時，聚集許多支持者喊「加油」。記者張世杰／攝影
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2020大選昨天投開票，台北市立委第三選區「雙帥之爭」落幕，國民黨蔣萬安順利連任，力抗擊敗民進黨吳怡農，守住國民黨關鍵席次；今天下午吳怡農進行車隊謝票，聚集許多支持者喊「加油」，外界關注吳怡農選後動態、是否角逐下屆台北市長，但吳怡農並未鬆口，自嘲敗選的人隔天沒資格談市長，但還是給他一點時間沉澱，思考下一步怎麼做，之後再跟大家報告。

選舉投開票後的隔天，吳怡農開始謝票行程，他表示，昨天的結果雖然可惜，但大家都覺得這場打得非常漂亮，所以很多民站出來給予鼓勵，希望繼續再接再厲，他心情很好，昨天也睡得很飽。

吳怡農表示，過去4個月達成很多任務，雖然沒有勝選，但讓社會開始正視國防安全的挑戰，也打出一場正面選戰，激起年輕人對政治的信心，所以他對這次成績很滿意，也不能忘了他的對手蔣萬安，這次選票比上一屆多更多，代表還有很多工作要做。

媒體詢問，接下來有什麼規劃？吳怡農表示，壯闊台灣的理念及理想，不是為了選舉才有，也不會因為選舉結束而結束，接下來他會繼續做之前一直在做的事，不管在哪個崗位、不管什麼角色，都會繼續盡全力，讓政策、政治、社會更好。

媒體追問，昨天許多支持者搖旗吶喊，力拱出來選2022台北市長，會列入之後考量？吳怡農先自嘲「我覺得敗選的人，應該在隔天沒有資格談市長」，並說還是給他一點時間沉澱，思考一下下一步具體怎麼做。

吳怡農接著說，如果昨天早上問他這個問題，他會說接下來4年在國會的一切計畫，所以事情變得非常的快，4個月前他連在哪一個選區都不知道，也希望大家給他一點時間，會盡快跟大家報告他的下一步。

另外，昨天選舉過後，包括民進黨中央、民進黨副總統候選人賴清德等，皆致電表達慰問，吳怡農說，大家都沒談到下一步，因為時間點太早，昨天所有的對話，都在講這場選戰打的漂亮，特別針對正面選舉，不管選前在艱困，也不會違背這原則。

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吳怡農民進黨2020選舉2020選舉台北市立委

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