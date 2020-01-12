新北大勝 綠營：年輕人、中間選民有危機感

民進黨新北黨部在這次大選喊出原有9席立委，要再加上汐止1席，昨開票結果出爐，雖然失去淡水席次，但也搶下汐止，成功守住9席，民進黨新北黨部主委余天表示，因為蔡英文總統堅持是對的，所以這次投票率會這麼高。

民進黨新北黨部執行長李建興表示，選前新北總統的得票數，就以2016年大勝45萬為目標，今年雖然沒有達標，但也只剩幾萬票差距，主要是藍營不分區、總統候選人很明顯傾向中國，讓年輕人、中間選民有危機感。

李建興說，台灣一但失去民主，真的就什麼都沒有了，因此激發年輕人、中間選民投票，另外民進黨現任立委地方經營組織服務都不錯，也守住基本盤，因此大環境的反中、蔡英文執政陸續看到成果，才有這次的成績。

民進黨在新北12席立委選前評估8席穩定，膠著的選區是北海岸的淡水、汐止，立委目標就是坐8望9搶10，黨務人士指出，呂孫綾年輕且做的也不錯，但背負政二代家族而被影響，造成這次連任失利的原因。

黨務人士表示，呂家長期在淡水地區，家族競選公職多少有點疙瘩，呂孫綾是立委、父親呂子昌又是國策顧問，2018年弟弟呂孫福出來參選市議員，地方上整合導致就差一點點。