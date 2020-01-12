影／蔣萬安批黨離中間選民太遠 侯友宜：選得非常不好

2020總統暨第十屆立法委員選舉昨日落幕，總統蔡英文以817萬高票連任，國民黨總統候選人韓國瑜拿下552萬、親民黨總統候選人宋楚瑜則拿下60.8萬多票，雙雙落敗。在立法委員113席的名額上，民進黨此次拿下61席穩定過半，國民黨38席、民眾黨5席、時代力量3席、台灣基進1席、無黨籍5席。

在台北市第三選區的藍綠雙帥對決，現任國民黨立委蔣萬安順利連任，擊敗民進黨推出的候選人吳怡農。蔣萬安今日受訪表示，兩次總統大選的戰敗，可以知道國民黨其實離中間選民太遠，有很多面向需要徹底反省，但被問到國民黨主席下周提出總辭負責，主席改選以新北市前市長朱立倫、高雄市長韓國瑜呼聲最高，蔣萬安選擇避談此議題，僅回國民黨需要檢討的地方不是一時片刻可以解決的。