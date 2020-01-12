親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨搶不分區
各分區立委出爐
大選結果各界評
投票現場最前線
政治
軍事
綜合

政黨票開票結果／民眾黨成功竄起 看哪6黨拿到選舉補助款

預測台選情神人級日本學者分析 國民黨敗在兩點

影／蔣萬安批黨離中間選民太遠 侯友宜：選得非常不好

2020-01-12 13:27聯合報 記者陳煜彬 潘姣琪 林雍琁 徐宇威 MNG 即時報導

2020總統暨第十屆立法委員選舉昨日落幕，總統蔡英文以817萬高票連任，國民黨總統候選人韓國瑜拿下552萬、親民黨總統候選人宋楚瑜則拿下60.8萬多票，雙雙落敗。在立法委員113席的名額上，民進黨此次拿下61席穩定過半，國民黨38席、民眾黨5席、時代力量3席、台灣基進1席、無黨籍5席。

在台北市第三選區的藍綠雙帥對決，現任國民黨立委蔣萬安順利連任，擊敗民進黨推出的候選人吳怡農。蔣萬安今日受訪表示，兩次總統大選的戰敗，可以知道國民黨其實離中間選民太遠，有很多面向需要徹底反省，但被問到國民黨主席下周提出總辭負責，主席改選以新北市前市長朱立倫、高雄市長韓國瑜呼聲最高，蔣萬安選擇避談此議題，僅回國民黨需要檢討的地方不是一時片刻可以解決的。

新北市長侯友宜出席疫苗施打記者會時，直言「這一次國民黨選得非常的不好」，每個人都要負責，不要檢討別人要先檢討自己。在新北市12個立委選區當中，國民黨只拿下3席，負責輔選的侯友宜表示自己要做深切檢討，可能有很多地方還是做不好，要更加努力符合民眾期待；呼籲黨一定要跟世代年輕人做接軌，至於中生代力拱朱立倫擔任黨主席一事，侯友宜表示大家對每一個人都有期待，要團結在一起。

國民黨立委蔣萬安順利連任受訪表示，兩次總統大選的戰敗，可以知道國民黨其實離中間選...
國民黨立委蔣萬安順利連任受訪表示，兩次總統大選的戰敗，可以知道國民黨其實離中間選民太遠，有很多面向需要徹底反省。記者莊昭文攝影
分享

2020選舉國民黨韓國瑜蔣萬安時代力量蔡英文

延伸閱讀

國民黨潰敗改革聲起 馬文君支持蔣萬安、江啟臣...

選2022北市長？ 蔣萬安：做好在野監督角色

用「慘敗」形容國民黨 蔣萬安：黨現在離中間選...

國民黨選不好 侯友宜：惕勵自己往前走

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國民黨慘敗 藍營：朱立倫需要勇敢承擔

2020-01-12 10:57

新北立委只搶3席輔選不力？侯友宜：永遠苛責自己、感恩別人

2020-01-12 11:18

讓國民黨與青年接軌 黨務人士籲：蔣萬安、林奕華接班

2020-01-12 10:22

國民黨敗選 蕭敬嚴：118萬首投族多數投蔡英文是主因

2020-01-12 13:13

國民黨潰敗改革聲起 馬文君支持蔣萬安、江啟臣接班

2020-01-12 12:59

影／檢討敗選 王惠美：大選沒整體規畫 兩岸路線也要調整

2020-01-12 12:17

用「慘敗」形容國民黨 蔣萬安：黨現在離中間選民太遠

2020-01-12 11:53

「一中是中華民國」 洪秀柱：為何國民黨講不清楚？

2020-01-12 11:52

國民黨選不好 侯友宜：惕勵自己往前走

2020-01-12 11:35

國民黨大敗 黃健豪：韓國瑜回高雄別選黨主席

2020-01-12 11:30

韓國瑜岳家大西螺區輸2萬票 「故鄉牌」失效

2020-01-12 11:15

角逐黨主席？韓辦：專心高雄市政 沒有考慮其他事情

2020-01-12 11:09

藍議員要韓國瑜做好巿政 綠諷：沒選上才想到高雄人

2020-01-12 10:43

韓國瑜周一上班 做好市政、端出更多成績

2020-01-12 10:39

韓粉牽制 藍：他們成就韓國瑜卻讓藍委選戰失利

2020-01-12 10:39

再度重挫 國民黨內出現更改黨名聲音

2020-01-12 10:35

林濁水評：韓國瑜大輸 天時地利人為三不和

2020-01-12 10:24

韓國瑜總統選舉大敗 成為罷韓行動的新民意基礎

2020-01-12 10:14

敗選沉澱 李四川：韓國瑜很堅強將全心拚市政

2020-01-12 10:10

孫大千：拜託庶民夥伴們繼續同行 改革國民黨

2020-01-12 09:53

韓國瑜民調蓋牌 游盈隆：任何人不可能顛覆大數法則

2020-01-12 08:53

國民黨被打趴原因 他指是討厭共產黨加討厭韓國瑜

2020-01-12 07:29

專題／總統票倉解密 韓粉英粉在哪裡

2020-01-12 03:21

藍旗褪色 綠旗再現／高雄選民的逆襲

2020-01-12 03:21

瞄準2024／朱立倫 新共主黑馬 徐圖下一戰

2020-01-12 01:36

觀察站／關鍵制衡穩兩岸 國民黨不能迴避

2020-01-12 01:17

藍軍雙北潰敗輸逾60萬票 50萬柯粉這回幾乎全投蔡

2020-01-12 01:14

新聞眼／天堂掉地獄 國民黨不團結是致命傷

2020-01-12 01:12

新聞眼／韓為何吞敗…輸在民進黨2個「助選員」

2020-01-12 01:11

蔡高市破百萬票…公民團體罷韓 估過關門檻57萬票

2020-01-12 01:11

藍營雪崩／柱開第1槍「黨亂了套 當家責任」

2020-01-12 01:03

參選黨魁？韓國瑜下一役 突圍罷免戰

2020-01-12 01:02

連環3錯 吳敦義「自陷局中」變頭號戰犯

2020-01-12 00:57

拚市政防三殺！ 韓國瑜周一回高市府上班

2020-01-12 00:56

聽取民意 謝龍介暫緩選黨主席

2020-01-12 00:55

王金平下一步 「順著因緣走」

2020-01-12 00:51

國民黨敗選趕跳船？ 文傳會主委昨深夜突退媒體框

2020-01-12 00:09

吳敦義率黨務主管總辭 曾銘宗將扛黨主席補選重任

2020-01-11 22:54

罷韓團體展開「215日長征」 韓國瑜面臨三階段嚴苛考驗

2020-01-11 22:45
看更多

熱門文章

立委選舉即時開票／2020選情陷激鬥！各縣市區域立委最新開票數據

2020-01-11 15:30

「郭家軍」全軍覆沒 傳郭台銘震怒要高虹安退出民眾黨

2020-01-11 22:42

政黨票即時開票／2020政黨爭奪戰！不分區立委最新開票數據

2020-01-11 15:46

2020各縣市立委完整當選名單 國民黨奪25席、民進黨搶下48席

2020-01-11 22:37

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

2020-01-12 08:29

承擔敗選責任 國民黨主席吳敦義：下周提出總辭

2020-01-11 19:22

「選舉開頭就亂了套」 洪秀柱：黨主席要負敗選最大責任

2020-01-11 18:51

高雄竟率先開完票？ 民政局曹桓榮驚：怎麼可能、亂來

2020-01-11 17:21

預測台選情神人級日本學者分析 國民黨敗在兩點

2020-01-12 09:01

民眾黨政黨票暫突破10％ 躍升台灣第三大黨

2020-01-11 18:55

總統選舉結束了 他憂台灣種種危機恐怕才正要開始

2020-01-12 06:56

開票結果／蔣萬安票數破11萬 勝選吳怡農

2020-01-11 20:17

台中立委開票結果／擊敗顏寬恒！ 陳柏惟振臂高呼砲灰大到掩蓋消波塊

2020-01-11 20:11

票數衝破817萬！ 蔡英文成民選總統史上得票數最高總統

2020-01-11 21:04

2020立委選舉圖表一覽／國會席次綠再過半 民眾黨竄起成第三大黨

2020-01-12 08:30

政黨票開票結果／民眾黨成功竄起 看哪6黨拿到選舉補助款

2020-01-12 08:07

Youtuber表態不投票遭砲轟 秒刪文喊：對不起

2020-01-11 18:25

國民黨被打趴原因 他指是討厭共產黨加討厭韓國瑜

2020-01-12 07:29

選戰觀察／國民黨重返執政南柯夢 韓國瑜敗選歸咎3主因

2020-01-11 21:12

藍慘敗 學者：韓國瑜退守高雄、吳敦義退隱江湖吧！

2020-01-12 00:11

2020大選不分區立委當選名單／藍綠皆拿13席 黃國昌吳敦義都落選

2020-01-12 00:49

落選立委後的下一步？黃國昌回應了

2020-01-12 00:33

乘著小燈泡的愛前進國會 王婉諭期許照亮台灣

2020-01-11 22:02

鄭朝方發表落選感言 尊重新竹縣民的選擇

2020-01-11 20:12

政黨票太長？台南新營傳不慎撕毀選票

2020-01-11 13:46

卜睿哲談台選：「一國兩制」大門早已關上

2020-01-12 04:30

台中立委開票結果／女力對決洪慈庸落敗 楊瓊瓔自行宣布當選

2020-01-11 19:45

擁有11萬挺韓社團 臥底藏匿一年開票後「不演了」

2020-01-11 21:35

影／韓國瑜南投失利 許淑華哭了：國民黨要深刻檢討

2020-01-11 19:22

2020選舉落幕 黃國昌：未來在公民社會與大家繼續努力

2020-01-11 21:18

鶯歌「章魚哥」投票結果出爐 蔡英文勝韓國瑜近百票

2020-01-11 17:01

韓國瑜敗選氣到凍末條！韓粉包圍高雄黨部高喊「驗票」

2020-01-11 21:32

蔡英文勝選感言：持續打造更好的國家

2020-01-11 21:28

新竹市立委選舉／高鈺婷宣布敗選「不論2年後還4年後，你們等我」

2020-01-11 19:58

罷韓團體展開「215日長征」 韓國瑜面臨三階段嚴苛考驗

2020-01-11 22:45

雲林縣立委選舉／劉建國宣布當選 謝淑亞坦承落敗：個人努力不夠

2020-01-11 19:26

「血滴子」確定進軍國會 蔡壁如：感謝大家對我們的期待

2020-01-11 22:30

台北市「章魚哥」天玉里開票 最快5點半揭曉

2020-01-11 16:27

台中第三選區開票實況／洪慈庸拼連任激戰老將楊瓊瓔 兩人票數纏鬥中

2020-01-11 17:53

時力不分區立委拿三席 小燈泡媽王婉諭進黃國昌out

2020-01-11 22:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top