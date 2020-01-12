選後盤整／北市府小內閣異動 研考會主委請辭獲准

2020選戰落幕，民眾黨在國會搶下五席，包括北市府勞動局長賴香伶、北市府前顧問蔡壁如都順利進軍國會，市府小內閣確定重整。據了解，賴香伶確定將請辭，另外北市府研考會主委余家哲也因生涯規劃請辭獲准。至於新任研考會主委人選，則由國安會前副秘書長張榮豐的學生賴彥霖接任。

對此，北市府副發言人戴于文證實，余家哲因生涯規劃，日前遞送書面辭呈，市長柯文哲已批准；余家哲表示，很早之前就想離職，但想說避免影響選情，所以大概選前一兩天就提辭呈，由於還有幾天假會把它請完，預計辭呈20日生效。

由於余家哲選前借將幫忙新北立委候選人李縉影打選戰，但李以敗選收場，未來是否還有任何規劃？余家哲說，打這麼多年選戰也累了，政治這一塊想要先休息一下。

至於新任的研考會主委則是由賴彥霖接任，預計本月20日上任。據了解，賴彥霖是張榮豐的得意本生，過去專門負責大數據分析、戰略規畫等，2014年就曾加入柯文哲團隊，2018年也曾協助柯文哲做選舉戰略規劃與戰情分析，也曾入府協助數據分析。