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記者悄悄話／立委敗選 蔡培慧還是回家了

2020-01-12 12:51聯合報 本報記者陳熙文

說到蔡培慧這個人，最初也最深刻的印象是「憨」。還記得2016年選舉，民進黨國會過半，蔡培慧作為不分區新科立委，頭一次專訪，叫她在鏡頭面前做鬼臉，她也毫不顧形象，坦然面對。不過認識她久了，便發現她偶爾也會拾到「偶包」，凡談及家人的事，她都感到難為情，那是記者能聽不能寫的禁忌。

蔡培慧的「憨」，是明明教授等級的學識，更曾在街頭為社運奔走，講起政策頭頭是道，但平時大剌剌的，像個大姐頭。蔡培慧的笑聲很爽朗，哭相則很難看，尤其還是名「愛哭鬼」，每每訪談都要請助理幫忙準備衛生紙在側，否則就要謹記在訪問中別談偏鄉、別談南投的困境，要不然她馬上就眼眶紅紅。

蔡培慧擔任不分區立委後，便開始積極在南投家鄉服務。政治記者的鬼腦筋，問她是不是準備投入選舉，她直說不是。可能當時還沒有想清楚。

後來，她與記者說，「我最近一直在想，我為什麼要來當立委...像我這樣的背景，真的是在偏鄉長大的，如果有一點點可以來接近政策、接近改變的機會，我又拒絕了，那我一直提醒自己要好好來協助農村，不是等於都在講空話？」

蔡培慧有的是想要翻轉南投的決心與想法，但後來更覺得她是想回家，那個她從13歲北上求學，就揮手告別，未曾真正歸返的地方。

蔡培慧身為家中長孫，父母親很早便北上工作，蔡培慧從小是由阿公阿嬤帶大，尤其跟阿嬤親。在她的南投記憶裡，阿嬤都在。在阿嬤嘴裡，蔡培慧不叫蔡培慧，喚她作「鵝啊」，因為小時候尿布包太大片，走路一晃一晃像頭鵝。

雖然阿嬤不只帶她一名孫子，但特別疼她。蔡培慧記得當年要離家到台北讀書，阿嬤把她叫到跟前，吩咐她今後要勤奮，要認真工作、努力存錢；同時交付她一對金鐲子，深怕寶貝孫女可能遇到什麼狀況，叮嚀她要好好守著，有急難時再拿出來應急用。

此後，阿嬤還送過她很多東西。「回去的時候，她會送我很奇怪的枕頭，有一次還送我手表。」蔡培慧說，這些都是阿嬤從地下電台聽來買的禮物，但她從來不敢怪阿嬤亂花錢。「我覺得阿嬤也不是真的很想聽這個地下電台，可是（只有）他們在陪她，我們沒有。」

陪伴缺席，蔡培慧耿耿於懷。「我後來很後悔，非常非常後悔，如果那幾年我有在家裡陪她，可能狀況會不一樣。」可是人生無法重來。阿嬤過世的時候，蔡培慧沒有在阿嬤身邊。

九二一大地震，強震把蔡培慧老家的三合院夷為平地。「我第一個念頭是，還好我的阿公阿嬤已經在天上。要不然的話，我絕對不會原諒我自己。」

至今，合計一兩重的黃金鐲子仍隨身跟著蔡培慧，怕戴起來嫌老，只好放在包包裡，難以放下。蔡培慧說，選前的中元節，她還特別開車回頭社，在阿嬤的墳前，一字一句好好的跟阿嬤說：她回來了。

或許，蔡培慧參選的執念源自於想要贖罪的心。沒能好好陪伴阿嬤，蔡培慧興許把那份未了餘情轉移到每一名南投鄉親的身上；又或許這是她回家的方法，要直直的跑回當年來不及回去的家。不管理由為何，卻也正是那份執念讓她自認非贏不可。

「我要很努力！拚命使盡全力！」她說，「這是一個非常大的挑戰，（但）我告訴你，我會贏。」

蔡培慧的憨很樂觀，後來每一次打電話給她，問她選情，她都不知道從哪裡來的自信，強調她會贏。可惜政治不是樂觀就好。在南投縣第一選區，這個一直是藍大於綠的地方，蔡培慧卯足了勁，最後以不到一萬票之差，高票落選。

政治很現實，偶爾也上演瘋狂大逆轉，但多數時候都是一副冷酷的死樣子－因為總得有人贏、總得有人輸。雖然結果如此，但蔡培慧過去一年回鄉拚選戰，深入基層每一個地方與鄉民握手、言談，相信這一次她是真的回家了。

蔡培慧。圖／取自蔡培慧臉書
蔡培慧。圖／取自蔡培慧臉書
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