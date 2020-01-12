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政黨票開票結果／民眾黨成功竄起 看哪6黨拿到選舉補助款

預測台選情神人級日本學者分析 國民黨敗在兩點

游盈隆：沒有韓國瑜 就沒有今日蔡英文

2020-01-12 12:20聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020大選結果出爐，總統蔡英文順利連任，民進黨國會過半，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，沒有今日的韓國瑜，就沒有今日的蔡英文。

游盈隆說，韓國瑜現象或說是一種怪物，是蔡英文一手催生的；而蔡英文勇奪817萬，票也是因為韓國瑜現象激發出廣大選民的恐懼而來。蔡英文與韓國瑜兩者互為因果，根源是蔡英文上任後，兩年半執政表現大失民心。

游盈隆今天在臉書以「為什麼蔡英文勇奪817萬票？」提出看法，游表示，蔡英文對韓國瑜講話常不假辭色，游覺得，做為一個現任總統也罷，或一個競爭對手也罷，蔡都是有失風度，大可不必，儘管那某種程度反映的是蔡內心深處，對自己上任前半段表現不佳的罪惡感、恐懼和憤怒。

游也提到，蔡英文在2018九合一地方大選慘敗、及一場意外的總統初選刺激下，行事作風的確是改變了，蔡已經進化，現在是蔡英文2.0，而這也幫她有驚無險的渡過韓流，贏得朝思暮想的連任。

至於贏得連任後的蔡英文，未來會像什麼？游盈隆說，會故態復萌、用人唯親，國家大小事皆須等待她點頭，事必躬親？還是，蔡願遵循既有憲政體制，嚴守角色份際，用人唯才，集眾智、御眾能，親君子，遠小人，開創個人與台灣的偉大歷史功業？恐怕只有她知道

蔡英文總統（前）高票連任，得票數創下民選總統史上新高，她昨晚發表勝選感言並向選民...
蔡英文總統（前）高票連任，得票數創下民選總統史上新高，她昨晚發表勝選感言並向選民揮手致意。 記者許正宏／攝影
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