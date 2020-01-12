游盈隆：沒有韓國瑜 就沒有今日蔡英文

2020大選結果出爐，總統蔡英文順利連任，民進黨國會過半，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，沒有今日的韓國瑜，就沒有今日的蔡英文。

游盈隆說，韓國瑜現象或說是一種怪物，是蔡英文一手催生的；而蔡英文勇奪817萬，票也是因為韓國瑜現象激發出廣大選民的恐懼而來。蔡英文與韓國瑜兩者互為因果，根源是蔡英文上任後，兩年半執政表現大失民心。

游盈隆今天在臉書以「為什麼蔡英文勇奪817萬票？」提出看法，游表示，蔡英文對韓國瑜講話常不假辭色，游覺得，做為一個現任總統也罷，或一個競爭對手也罷，蔡都是有失風度，大可不必，儘管那某種程度反映的是蔡內心深處，對自己上任前半段表現不佳的罪惡感、恐懼和憤怒。

游也提到，蔡英文在2018九合一地方大選慘敗、及一場意外的總統初選刺激下，行事作風的確是改變了，蔡已經進化，現在是蔡英文2.0，而這也幫她有驚無險的渡過韓流，贏得朝思暮想的連任。