選2022北市長？ 蔣萬安：做好在野監督角色

2020大選結果揭曉，民進黨總統候選人蔡英文以817萬張選票順利連任，立委席次部分，也拿下61席的過半席次；反觀國民黨總統候選人韓國瑜僅獲得552萬張選票，席次則只有35席，這也是國民黨繼2016年以來，第二次的大挫敗。

對此，國民黨立委蔣萬安今受訪時直言，好的民主政治是奠基在政黨政治之上，國民黨大選慘敗有很多面向，不會只是單一因素，必須要徹底檢討反省，而且必須要迫切進行。

蔣萬安強調，國民黨兩次大選都慘敗，證明我們離中間選民太遠，這也是最大問題，包括論述、基層組織、吸納年輕人、廣增人才等，都必須要徹底改革。

蔣萬安表示，500多萬票只是維持基本盤，但只有基本盤無法重新執政，怎麼樣找出問題、徹底檢討，是現在必須要迫切進行的。

對於國民黨主席一職，如今又以新北市前市長朱立倫、韓國瑜兩人呼聲最高，蔣萬安認為，國民黨慘敗，要檢討的地方很多，不是今天短暫、一時片刻就可以解決，必須要痛定思痛、深刻檢討，從各個方面進行反省，必須要傾聽各方聲音，接近民意，抓準中間選民的想法。

由於民進黨大勝的原因有很大一部分是因為香港反送中爭議，外界也認為國民黨堅持的「九二共識」似乎已經過時了。

對此，蔣萬安說，我們的立場很堅定，就是捍衛中華民國主權，堅決反對一國兩制，維護台灣民主自由法治，這一部分立場我們非常堅定。

對於昨晚開票過程相當驚險，蔣萬安說，選舉只是一個過程，選完就是重新捲起袖子，努力為民眾打拚，現階段最重要的是做好立院在野監督的角色。