民進黨國會61席過半 綠委:不會淪橡皮圖章

民進黨在區域和不分區立委各拿下48席及13席，總席次61席，雖比上屆少7席，仍穩居過半優勢。沒了連任包袱的蔡英文總統，加上有立法院強勢主導，恐悖離民意？不具名綠委說，地方立委會感受民意與黨意的差距，不會淪為橡皮圖章。羅致政也表示，這次大選雖贏很多，但民進黨有從前年學到教訓，未來會提出更接地氣的政策。

2020這場立委選戰，小黨力爭成為國會的關鍵少數，但選舉結果出爐，國民黨僅取得38席；台灣民眾黨首度角逐國會，取得5席不分區；時代力量則有3席；台灣基進陳柏惟拿下區域立委1席，但即便未來第三勢力願意與國民黨合縱連橫，民進黨席次過半下，第三勢力仍難有影響空間。

正因民進黨國會過半，國家未來重大法案推動，恐只照黨的意志，綠委是否淪為橡皮圖章？民進黨立委羅致政表示，民進黨的反省是夠的，加上2018年地方選舉學到教訓，民進黨怎麼樣能接地氣，政策更反映民意，相信未來黨都很清楚。

不具名綠委也說，區域立委跑基層都有感受民意與黨意的差距，以反滲透為例，這次是有更多民意支持反滲透法，但之前的同婚、一例一休，盡管有許多民意不太贊成，但這一部分黨還是會有內部溝通，若意見不同，黨還是會包容，不致於讓立委淪為橡皮圖章。