用「慘敗」形容國民黨 蔣萬安：黨現在離中間選民太遠

2020大選落幕，國民黨大敗，除了蔡英文總統順利連任，民進黨在立法院仍維持「一黨獨大」態勢，成功連任的國民黨立委蔣萬安今天受訪時，也以「慘敗」形容國民黨的選舉結果，並直言國民黨現在離中間選民太遠，這是目前最大問題，必須要徹底全面反省跟檢討，包括相關論述、基層組織、吸納年輕人、廣徵人才等，都必須要徹徹底底來進行改革。

2020大選昨天投開票，台北市立委第三選區「雙帥之爭」落幕，國民黨蔣萬安順利連任，力抗擊敗民進黨吳怡農，守住國民黨關鍵席次；今天上午蔣萬安也跟著夫人，從競選總部出發謝票。

出發前被問到，民進黨持續「一黨獨大」，希望國民黨權力下放，讓新生代、中生代出頭？蔣萬安表示，好的民主政治是奠基在政黨政治上，這次國民黨大選的慘敗，他認為有很多面向，不是單一一個因素，大家必須要全面徹底檢討、反省。

蔣萬安也說，可以很明確的知道，「國民黨在連續2次大選都慘敗，表示我們離中間的選民太遠」，這一點是目前最大的問題，必須徹底全面的反省跟檢討，包括相關論述、基層組織、吸納年輕人、廣徵人才等等，這些都必須要徹徹底底來進行改革。

另外，黨主席吳敦義昨晚宣布，將在下周率副主席、秘書長及黨內一級主管向中常會總辭，讓新任黨主席人選獲關注，未來是否角逐黨主席？蔣萬安並未鬆口，並重申國民黨現在離中間的民眾非常遠，這次總統大選僅獲500多萬票，基本上只是維持住基本盤，如果只有基本盤，是沒有辦法重新執政，必須從很多面向徹底檢討、改革。

至於新任黨主席人選，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜的呼聲都高？蔣萬安說，國民黨要檢討的地方非常多，不是今天短暫或一時片刻就可解決，必須痛定思痛、傾聽各方聲音，更貼近民意抓住中間選民的想法，他認為這個才是最重要。

隨著2020大選落幕，接下就是2022九合一縣市長大選，未來是否有角逐台北市長的規劃？蔣萬安僅說，現階段對他來說，最重要就是在立法院扮演好強力監督政府、在野黨立委的角色。