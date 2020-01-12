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「一中是中華民國」 洪秀柱：為何國民黨講不清楚？

2020-01-12 11:52聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

國民黨前主席洪秀柱面對敗選昨晚表示黨主席吳敦義要負最大的責任，而針對未來國民黨的改革方向，她今天也表示，最重要的是重拾「中華民國憲法路線」，根據憲法，統一本來就是目標，但國民黨要能夠說清楚講明白，避免讓年輕一代擔憂被統被赤化，應該要能與對岸協商出一個大家都能接受的進程。

國民黨在選舉中被打成又紅又統是敗選主因，洪秀柱表示，這是民進黨操作成功，民進黨把又紅又統的帽子戴上，但國民黨失去話語權，不知如何說明，但事實上把憲法攤出來，就是一中憲法，一中當然是中華民國，未來要朝向統一，白紙黑字寫的很清楚，問題是要如何向大家解釋，讓大家不擔心被統被赤化，如何與對岸對話協調溝通，向民眾說明，不能讓民進黨用廉價的方式隨意戴帽子，是很划不來的。

她也語重心長表示，選民做了選擇，要為後果承擔，就像太陽花事件後，受傷的是自己失去經濟上競爭力有利的條件，選舉贏了也許失去未來。

而在吳敦義辭職之後誰適合擔任主席，洪秀柱昨天並與新北市前市長朱立倫會面，引發洪是否支持朱的聯想，而洪秀柱上午表示自己年紀不小，不可能出來選主席，與朱會面是相互加油打氣，沒有談到其他，在艱困時刻只要願意出來，都應該祝福。

洪秀柱上午展開一連串的拜廟行程，感謝地方上廟宇給她的支持。

她在受訪時表示，吳敦義身為黨主席當然要為選舉的勝敗負全責，雖然初選時的紛擾影響選舉結果，但不是全部，必須檢討所有的原因，至於理想的人選，應該是有能力領導國民黨，同時更重要的重拾中華民國憲法路線，有最好的人能提振士氣，自己年紀不太小了，應把擔子交給青壯一代來承擔重任，來台南選也是迫不得已的，實在沒有人，否則應全力培養年輕一代該交棒就交棒。

至於未來國民黨的改革方向，黨名絕對不能改，除非要創新黨，黨名意義重大，總括全中國，有歷史意義，沒有黨沒有中華民國，有光榮意義，改革方向最重要的是拿回話語權，不要不敢說出自己的立場與主張，讓人覺得失去中心思想核心價值人云亦云，「中國國民黨的品牌是什麼？特色是什麼？價值中心思想立場是什麼？要講清楚」，第二，青壯世代的聯結與培養，國民黨幾乎失去整個年輕世代，過去的教育是有問題的，課綱的改變扭曲了歷史謀殺了過去，讓年輕人不知道真正的歷史，應檢討如何喚回年輕人，從告訴大家過去開始，不知過去沒有未來。

她表示。國民黨是否需要有新的兩岸論述，應該由新的主席與大家共同討論，但不能脫離中華民國憲法。又紅又統，民進黨操作成功，民進黨什麼都不會但最會選舉，深深不如，把又紅又統的帽子戴上，但國民黨失去話語權，不知如何說明把憲法攤出來一中憲法朝向統一白紙黑字，問題是要如何認清向大家解釋，讓大家擔心被統被赤化，如何與對岸對話協調溝通。

她說，目標一致，要向民眾溝通，不能讓民進黨用廉價的方式隨意戴帽子，是很划不來的，選民做了選擇，要為後果承擔，就像太陽花事件後，受傷的是自己失去經濟上競爭力有利的條件，選舉贏了也許失去未來。一中當然是中華民國，為何國民黨說不清楚，為何不講清楚如何讓大家安心讓大家看到未來。

洪秀柱上午到台南東區關帝殿上香。記者修瑞瑩／攝影
洪秀柱上午到台南東區關帝殿上香。記者修瑞瑩／攝影
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洪秀柱上午到台南東區關帝殿上香。記者修瑞瑩／攝影
洪秀柱上午到台南東區關帝殿上香。記者修瑞瑩／攝影
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洪秀柱上午到台南東區關帝殿上香，有民眾熱情與她握手。記者修瑞瑩／攝影
洪秀柱上午到台南東區關帝殿上香，有民眾熱情與她握手。記者修瑞瑩／攝影
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國民黨民進黨

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