即時短評／監督難使力 國會恐再暴衝

蔡英文總統順利連任，民進黨拿下61席立委席次，再度搶下國會過半成為最大黨，在野黨則是百花齊放，政治立場南轅北轍，這種國會組成讓民進黨佔盡上風，要能監督制衡恐得花費更大的力量，否則就是失能國會、暴衝執政。

民進黨掌控過半的立委席次，號稱容納多元聲音；2016年的民進黨也是大幅吸納社運人士，訴求體制內改革，理想很美好，現實很骨感；4年來，蔡政府把工輔法、一例一休都修成惡法、礦業法原地不動，過去這些有理想的社運人士進入國會後，喊的土地正義、司法改革、勞權，形同噤聲。

因2018年九合一選舉慘敗，民進黨悖離過去開放公投的價值，打造鳥籠，終結公投綁大選；配合去年一整年的亡國感操作，民進黨可在34天內，火速通過仍存在寒蟬效應威脅的反滲透法，而這些修法，理想派代表同樣投下贊成票。

試想未來4年，民進黨獨大，即便國、民眾黨、時力3黨合作，在野黨仍無力招架。越來越深諳執政之道的民進黨，行政和立法效率都提高，一旦重大決策背離民意，將無人能擋，只能在修法造成災難後，再靠多數民進黨自我修正。

促轉會和黨產會等類似機關也可預見，將在民進黨的需求下越設越多，號稱追求公平正義的中立機構，將籠罩在整肅異己的陰影下，讓人民失去信心。