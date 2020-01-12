奪下不分區3席 時力：證明小綠能走自己的路

2020選舉結果出爐，時代力量政黨票拿了109萬8000多票，取得3席不分區立委席次。儘管黃國昌最後落馬、沒能進入國會，不過就時代力量拿到的政黨票數，上屆時力拿到70多萬票，這次卻拿到逼近110萬票，證明時代力量擺脫小綠路線後，也能走自己的路。

這場2020選戰過程，時代力量深陷內外危機，外部是藍、綠兩黨夾殺、及柯文哲台灣民眾黨的瓜分選票；內部則是接連立委林昶佐、洪慈庸的相繼退黨，選前兩個月議員林亮君、前發言人吳崢也出走，一度讓黨再陷路線模糊、黨恐泡沫化的空前危機。不過黨主席徐永明選戰最後衝刺，喊出走自己的路，終於讓時力擺脫最常被綁架的小綠議題。

另外，這次推出小燈泡媽媽王婉諭的不分區參選，也是讓時代力量能持續前進國會的關鍵，不僅導演吳念真全力支持、過去許多不關心政治的爸爸媽媽們，也跳出來支持時代力量，讓過去因太陽花而崛起的時力，拓展出更多中間選票。

但沒有了黃國昌的時代力量黨團，少了爆料揭弊的監督執政力道，接下來路怎麼走？黃國昌說，他手上至少還有超過十個、非常嚴重也正在進行的陳情弊案，接下來會移交給3位新科立委繼續揭弊，時代力量不會改變監督風格，他也會持續支持時代力量，作為所有夥伴最強有力的後盾。

徐永明說，時代力量走出自己的路線後，未來在新國會，黨團會更強大而有力，尤其這次選舉，不僅是單純的選舉，更代表時代力量走出了一條自主、強力監督的道路，從這次的選舉結果證明，現在時代力量的路線是成功的。