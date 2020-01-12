「甩包袱」賴品妤擊落藍老將 延續太陽花戰線

被封為「太陽花女戰神」的賴品妤從社運常客，一躍變成新科立法委員當選人，被徵召三個多月就擊落老將李永萍，在新北市號稱「七星區」的第12選區延續了太陽花學運的政治生命，除了個人特色鮮明以及勤跑基層之外，甩開政治人物包袱也是一大特色。

民進黨去年最後一波艱困選區徵召，一共徵召了5人，最後拿下勝利的2人，一位是政壇老將蘇治芬，另一位就是賴品妤，彼時也是太陽花學運要角的時代力量立委黃國昌交棒不連任，激起賴的戰意，為表達求勝決心，她過度用力鞠躬，意外讓麥克風穿出頭髮，爆笑畫面在社群中發酵，聲量也來到太陽花學運後的新高點。

賴品妤參加過太陽花運動、白衫軍運動、反媒體壟斷運動等等，早是社運界知名人物，更因Cosplay在反服貿時期成名，轉換身分後，賴品妤過往Cosplay照片不斷被翻出，對於個人風格強烈，她沒有採取保守作法，而是反其道而行，甚至連掃街也維持這樣的風格，甩開外界跟幕僚都認為的選戰包袱，用最自己的樣子勤走基層。

不過，賴品妤也非完全的政治素人，賴的父親是前立委賴勁麟，讓她選舉期間除了自助也多了人助，競選期間獲得新潮流系統力挺，在民進黨所有區域立委候選人中，唯一成功邀請賴清德出任競總主委的就是賴品妤。